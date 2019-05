Candidata del Gobierno a la Corte Suprema: Hay que regular la prensa

Ante la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado compareció la ministra de la Corte Apelaciones de Santiago Dobra Lusic, quien fue nominada por el Presidente Sebastián Piñera para ascender a la Corte Suprema y cubrir el cupo que dejó Milton Juica tras su jubilación.

La nominación de Lusic parecía segura de ratificación en la Cámara Alta, pero se generaron dudas en los últimos días luego que se conocieran algunos antecedentes, como su votación en una causa contra el BancoEstado estando inhabilitada para hacerlo por la propia Corte Suprema.

Se suma a eso la investigación contra John Campos, cercano a la ministra Lusic, por su nombramiento como suplente en la Quinta Notaría de San Miguel pese a contar con antecedentes penales.

En la cita, la jueza criticó el actuar de la prensa en la difusión de las denuncias en su contra, acusando "ensañamiento" y "virulencia despiadada".

"Creo que hay que regular la prensa, los medios de prensa. No puede ser que cuando una persona llega a un momento tan trascendente, importante de su vida, que es la culminación, sea objeto de gestiones de esta clase, con un ensañamiento, con una virulencia despiadada, eso no puede ser ¿Si yo no fuera mujer habría sido igual? Yo pienso que no", dijo Lusic aludiendo explicítamente al machismo.

Querella de su ex cuñada: Mi hermano la sacó en balsa de Cuba

También respondió a la querella que se conoció hace unos días de la médico cubana Taimi Silva y su madre, Reina Caballero, por falsificación de instrumento público y estafa en la venta de nueve propiedades de su hermano, Dinko Lusic, a ella misma y a otra hermana, Yelica Lusic, transacción ocurrida hace cinco años, propiedades que estaban a nombre de las querellantes que le cedieron un poder a su hermano.

Ante eso, la magistrada entregó asombrosos antecedentes de la relación de su hermano con una de las denunciantes.

"Es un asunto familiar. Pero saben, esta señora es una médico, mi hermano se enamoró de ella en Cuba, la sacó en balsa, la trajo a Chile, se casó con ella, trajo a su mamá, trajo a su papá, trajo a su cuñada y trajo al marido de la cuñada, les construyó una casa, les dio casa y comida, y le pagó los cursos para que pudiera revalidar su título de médico. (Ella) convalidó el título y antes de los dos meses se fue de la casa y dejó a mi hermano solo, con todo un patrimonio comprometido, patrimonio en el que como familia habíamos intervenido todos", comentó.

"Nunca le ofrecí nada a John Campos"

En cuanto a la relación con el "operador judicial" John Campos, a propósito de una grabación en la que él aparece conversando con la jueza Marcela Guerra, ex asesora del senador Guido Girardi, en el marco de su anterior nominación para ascender a la Suprema.

Ante eso, respondió que él le había ofrecido gestiones para fortalecer su opción de llegar a la Suprema, pero aseguró que nunca le ofreció nada a cambio.

Coincidencia o no, entre mayo y diciembre del año pasado Campos fue designado 16 veces como notario suplente en Santiago en oficios que llevan la firma de la presidenta de la Corte de Apelaciones, Dobra Lusic.

"Con ocasión de la primera quina el año pasado me ofreció su cooperación para hacer gestiones y obtener un éxito en mi posible nominación. Se lo agradecí al igual que a muchas otras personas, él no fue el único. Nunca ofrecí nada a cambio, nunca ofrecí nada a cambio, nunca entré en operaciones de red. Este audio es un delito, no puede una conversación privada, grabada sin la autorización de uno de los que interviene, difundida, servir para atacarme a mí", enfatizó.