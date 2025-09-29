Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Corte Suprema

Comisión de Constitución del Senado recibió a candidatos a la Corte Suprema

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Expusieron Omar Astudillo (ministro de la Corte de Santiago) y Gonzalo Ruz, exabogado integrante del máximo tribunal.

 ATON (Archivo)

El senador Pedro Araya tuvo una discrepancia técnica con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respecto al proceso.
La Comisión de Constitución del Senado escuchó este lunes las exposiciones de los dos candidatos a asumir en la Corte Suprema propuestos por el Gobierno.

Se trata de Omar Astudillo Contreras, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y de Gonzalo Ruz Lártiga, exabogado integrante del máximo tribunal, quienes respondieron preguntas y expusieron sobre sus trayectorias personales y profesionales.

Al inicio de la sesión, el senador Pedro Araya (independiente-PPD) planteó que "la quina que se le envió al Gobierno ha perdido vigencia, en atención a que los primeros días de febrero cesó en el cargo el ministro (Juan Manuel) Muñoz Pardo, quien era el más antiguo".

"Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno se quedó con una cuaterna, y lo que procede en derecho es que el Ejecutivo, al momento en que cesó el ministro Muñoz Pardo, hubiera devuelto esa quina a la Corte Suprema con el objeto que el excelentísimo tribunal procediera a completar la respectiva quina", argumentó.

No obstante, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió señalando que "el único supuesto que establece la Constitución por el cual se tiene que completar la quina es que el Senado rechace el nombre que escogió el presidente de la República de la quina".

LEER ARTICULO COMPLETO

