La ministra Gloria Ana Chevesich, quien el 6 se enero asumirá como presidenta de la Corete Suprema, inauguró en Osorno las nuevas dependencias judiciales que albergarán al Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de esa ciudad, justo a un costado del tribunal de familia local.

El recinto, destacó el Poder Judicial, "se ha convertido en un nuevo polo de servicios judiciales para Osorno y ciudades aledañas como San Pablo, Puyehue, Puerto Octay, Purranque, Río Negro y San Juan de la Costa, atendiendo a una población total de más de 220.000 personas".

Se trata de un diseño moderno y funcional, compuesto por dos inmuebles de hormigón armado, unidos por un patio central y un acceso común, que permite el ingreso de las personas a este inmueble.

"Hoy no solo inauguramos un edificio. Hoy damos un paso concreto en el fortalecimiento de la justicia en esta zona del país (…) esta obra representa un compromiso real con las personas que habitan esta parte de la Región de Los Lagos. Un compromiso con una justicia más digna, más cercana y más humana”, afirmó la futura primera mujer en liderar el máximo tribunal.

LEER ARTICULO COMPLETO