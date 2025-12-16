Reforma al sistema de nombramientos judiciales avanzó en el Senado

La Sala del Senado aprobó este martes, en general, un proyecto de ley que modifica el sistema de nombramiento de jueces de los tribunales superiores del país, creando para ello el Consejo de Nombramientos Judiciales, y sacando del proceso a la Corte Suprema.

En medio de la crisis que remece al Poder Judicial por tráfico de influencias y denuncias de corrupción, la propuesta apunta a que los jueces se dediquen solo a impartir justicia, mientras que sus respectivos ascensos y nombramientos se definan con la participación del Presidente de la República, quien los elegirá de una terna jerarquizada presentada por el Consejo, con el resguardo del Senado previa audiencia pública.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, afirmó que "el objetivo es generar procedimientos para que los nombramientos de jueces consideren siempre la concursabilidad, dejando atrás mecanismos que pueden ser opacos y no concentrarse en la capacidad de cada candidato".

Por su parte, el senador Javiera Macaya (UDI) enfatizó que "el candidato presidencial que ganó no tenía un capítulo muy especial en esta materia", pero se trata de "un tema relevante a recoger, por la crisis por la que atraviesa la judicatura".

"Acá tiene que haber una continuidad -en el Gobierno que asuma- de la implementación y el reconocimiento del diagnóstico que ha hecho esta reforma", sostuvo el extimonel gremialista.

La iniciativa, presentada por el exdiputado Marcelo Díaz, y a la que el Gobierno le introdujo varias indicaciones, se encuentra en su segundo trámite legislativo, volverá a la Comisión de Constitución, pero su tramitación será retomada el próximo 15 de enero.