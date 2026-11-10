"Indignidad para suceder": Tres hijos quedan sin herencia por abandonar a su madre

La Corte Suprema ratificó un fallo judicial que dejó sin herencia a tres hijos que abandonaron a su madre de la tercera edad diagnosticada con alzheimer, caso ocurrido en la ciudad de Antofagasta.

La situación comenzó en 2015 cuando la adulta mayor, de nombre Elsa, fue declarada interdicta producto del avance de la enfermedad, quedando bajo el cuidado de su nieta, Yanina.

En paralelo, el Tribunal de Familia acreditó el delito de violencia intrafamiliar por abandono contra los tres hijos de la mujer, fijando para cada uno de ellos una pensión de alimentos, obligación que no se cumplió en su totalidad.

Tras el fallecimiento de la señora Elsa, los tres hermanos reaparecieron con la intención de hacer valer sus derechos hereditarios sobre el inmueble en que vivían la adulta mayor y su nieta.

Ante esta acción, Yanina buscó el patrocinio del estudio jurídico Abogadas JM para impugnar judicialmente la pretensión de sus tíos, resultando beneficiosa en última instancia decretada por el máximo tribunal.

La abogada Katty Méndez, que representó a la nieta en este caso, explicó que los hijos de la adulta mayor "fueron condenados por violencia intrafamiliar por abandono de adulto mayor y además se fijó una pensión mínima por cada uno de ellos, pensión que cumplieron muy pocos meses".

"Cuando la señora Elsa fallece, ellos aparecen porque quieren hacer efectivo su derecho hereditario sobre el inmueble donde siempre había vivido Yanina con su abuela. (La nieta) nos solicitó ayuda porque no le pareció justo que sus tíos aparecieran luego de todo el abandono que hicieron con su madre", agregó la jurista de Abogadas JM.

Méndez subrayó que el caso "es importante principalmente por la carga que implica en Chile ser cuidador. Estamos contentas con el trabajo realizado, estamos contentas de que la Corte Suprema haya confirmado este fallo".

Indignidad para suceder

La resolución judicial se fundamentó en la figura legal de la indignidad para suceder, una sanción civil contemplada en la legislación y que despoja del derecho de herencia a quienes cometan actos o delitos graves contra la persona fallecida.

"La indignidad para suceder es una sanción civil que consiste en privar a una persona de la posibilidad de recibir una asignación hereditaria o testamentaria porque ha ejecutado algunas conductas que el mismo ordenamiento jurídico considera muy graves. Esto tiene que ser decretado por un tribunal. En este caso tendría que ver con un atentado grave contra la vida, el honor o los bienes del causante", detalló la abogada Natalia Ocampo.

La también académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago resaltó que estos procesos judiciales "son muy poco frecuente porque las causales son taxativas, están solo las que señala el Código Civil y además hay que acreditarlas. Requiere un examen exhaustivo de parte del tribunal, contar con prueba, hay un juicio, se debe probar, la otra parte también tiene derecho a defenderse. No son juicios tan comunes".

La indignidad para suceder se encuentra regulada en el artículo 968 del Código Civil, normativa que exige que las causas invocadas sean debidamente acreditadas ante la justicia. Entre las causales se incluyen conductas como el homicidio, el abandono, los atentados graves o la omisión de socorro.