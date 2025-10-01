Síguenos:
País | Judicial | Corte Suprema

"No ayuda en nada": Krauss arremetió contra salvataje de la Suprema a juez Ulloa

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La exministra DC expresó su "preocupación brutal" por cómo la ciudadanía percibirá esta resolución del máximo tribunal, alertando sobre el impacto en la visión del poder del Estado.

 ATON (archivo)

Krauss dijo que el fallo "no ayuda en nada en fortalecer lo que es esencial", refiriéndose a la garantía de percepción ciudadana sobre los principios de igualdad e independencia judicial.

La secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, lamentó este miércoles la reciente decisión de la Corte Suprema, que, tras no alcanzar el quórum, mantuvo en su cargo a Antonio Ulloa Márquez, cuestionado ministro del máximo tribunal.

El proceso disciplinario contra Ulloa se originó a raíz de sus mensajes con el abogado Luis Hermosilla, en los que se le atribuye la filtración de resoluciones judiciales, la promoción de más de una decena de ascensos y expresiones de animadversión hacia el juez Daniel Urrutia.

En El Primer Café de Cooperativa, Krauss criticó la falta de quórum en la votación -se alcanzó solo siete de 11 votos necesarios- y aseguró que es una "preocupación brutal" el desenlace, sobre todo por el impacto de esta decisión en la relación entre el Poder Judicial y la sociedad.

"La resolución de ayer no ayuda en nada en fortalecer lo que es esencial, que es la garantía de percepción por parte de la ciudadanía de un principio de igualdad y de independencia al Poder Judicial", sostuvo la exministra.

"Así que, como abogada, mucha pena (con la resolución)", cerró la abogada.

