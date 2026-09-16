Caso Audios: Defensa de Villalobos cuestionó proceder de la Fiscalía

La defensa de Leonarda Villalobos, imputada por el llamado caso Audios-Factop, salió a cuestionar la manera en que la Fiscalía Metropolitana Oriente anunció ayer martes que dio por concluida la etapa investigativa y presentó acusación para llevar a juicio a los seis implicados en la causa.

Para la abogada, quien grabó el audio filtrado en noviembre de 2023 que dio origen al escándalo, el Ministerio Público pidió 18 años de cárcel, mientras que para sus contertulios en la conversación, Luis Hermosilla y Daniel Sauer, se solicitaron 17 y 20 años, respectivamente.

Tras revelarse el cierre de la investigación en la víspera, la representante de Villalobos, Alejandra Borda, advirtió: "No hemos notificados, no ha llegado la acusación, no está en el Poder Judicial, no está resuelta".

"Me parece una falta de respeto que la Fiscalía aprezca en un reel de Instagram haciendo comentarios sobre el cierre de una acusación, que es algo de lo que no tenemos conocimiento formal. Entonces, tener que estarlo viendo por vías absolutamente inidóneas es bien complejo", fustigó la jurista.

Los pasos a seguir en la causa

Cabe mencionar que el cierre de la investigación no significa que los seis imputados pasen a juicio de inmediato, ya que está pendiente que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago convoque a la audiencia de preparación de juicio oral.

"Habiéndose reabierto el caso ya una vez, corresponde que se cite a la audiencia de preparación de juicio oral y que el juicio se prepare, es decir, que se vea qué testigos van a ser admitidos en el juicio oral y luego, derechamente la causa hacia la etapa de juicio oral", puntualizó el exfiscal Carlos Gajardo.

Solo después de esta instancia se discutirán las objeciones de las defensas, y se determinarán las pruebas que podrían llegar al juicio. Entonces, la causa podrá ser remitida a un Tribunal Oral, que se encargará de resolver si los acusados son culpables, y definir eventuales penas.