Caso Hasbún: Van Rysselberghe dijo que no comprende por qué Palacios suspendió su militancia en la UDI

La senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, abordó la decisión del ministro de Economía, Lucas Palacios, de suspender su participación en el partido y dijo que no comprende el congelamiento de su militancia.

"Yo no entendí mucho por qué Palacios congeló su militancia, para ser bien sincera. Pero lo que yo no leí en ninguna parte es que él dijera que no lo habíamos defendido, porque eso no es efectivo", comentó la timonel gremialista, citada por el diario El Mercurio.

El pasado martes 18 de febrero, el ministro Palacios anunció que decidió suspender su militancia en la UDI mientras se esclarece su vínculo con el denominado "Caso Hasbún".

El secretario de Estado había declarado la segunda semana de febrero como testigo en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco por presuntas coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esto luego de que él fuera mencionado por el ex diputado UDI Gustavo Hasbún, en un audio filtrado, donde solicitaba dinero a cambio de agilizar el pago de unos estados de cuenta.

Durante la rueda de prensa en que anunció su decisión de congelar su militancia en la UDI, Palacios cuestionó que la tienda haya respaldado públicamente a Hasbún: "Yo creo que la UDI cometió un error. Los partidos políticos tienen que defender siempre la verdad... hay que perseguir la justicia, mucho antes que defender a cualquier persona que pueda estar involucrada en esto. A mí me parece que se cometió un error en hacer una defensa cerrada a una persona... me parece que mucho mejor es que esa persona hubiera suspendido su militancia".