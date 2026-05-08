Caso manicure: Postergan juicio y exdiputado Ojeda exige salida de fiscal

El Juzgado de Garantía de Temuco suspendió este viernes la audiencia de preparación de juicio oral contra los nueve acusados en la denominada "arista manicure" del caso convenios.

La decisión fue adoptada a solicitud de las defensas de los imputados, y el tribunal fijó el 29 de mayo como nueva fecha.

En paralelo, el desaforado exdiputado Mauricio Ojeda solicitó la salida del fiscal Luis Arroyo de la investigación, debido a que anteriormente fue imputado en el caso "Operación Huracán", relativo a la implantación de pruebas falsas contra comuneros mapuche.

"Nuevamente queda en evidencia la desprolijidad por parte del fiscal regional (Roberto Garrido)", afirmó Ojeda, al explicar que Arroyo "hoy día está en calidad de investigado", luego de que la Corte Suprema revocara su sobreseimiento.

"La pregunta es: ¿de qué manera puedo estar tranquilo y tener garantía de un correcto desarrollo de un juicio oral con un fiscal que está acusado, que está imputado de implantación de pruebas falsas? De ninguna manera", señaló.

Ojeda también afirmó que existe una "incompatibilidad evidente" en la causa, ya que "el fiscal imputado en este caso se defiende a través de un abogado que también participa en la defensa de un imputado en el caso convenios"

Alegó que estas decisiones responden a la "desprolijidad y la persecución política que está tratando de desarrollar el fiscal regional. Pero que no se la vamos a permitir", advirtió.