Caso ProCultura: Alberto Larraín pasará la noche en Capitán Yáber

Este sábado se inició, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la formalización del psiquiatra Alberto Larraín y otros cuatro imputados en el marco de la investigación del denominado caso ProCultura.

La audiencia comenzó durante la mañana y, por orden del tribunal, se resolvió que no fuera transmitida públicamente, según consignó La Tercera.

Los cinco imputados fueron formalizados por el delito de fraude al fisco consumado, en una causa que indaga la transferencia de 1.600 millones de pesos desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura en 2022, en el contexto del plan "Quédate", un programa de prevención del suicidio.

Alberto Larraín fue detenido la tarde del viernes, misma jornada en que fueron capturadas María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE Metropolitano; y Gabriel Prado, contratado por el GORE para contactar a la fundación y quien sería pareja de Abusleme.

Según el Ministerio Público, el contrato suscrito entre el GORE y ProCultura no se encontraba debidamente justificado y estaría sustentado en la cercanía entre Larraín, fundador de la fundación, y el gobernador metropolitano Claudio Orrego.

Además, la Fiscalía sostiene que la organización no contaba con las capacidades técnicas necesarias para ejecutar el programa de prevención del suicidio comprometido.

La investigación, que es encabezada por el fiscal Cristián Aguilar, jefe de la Fiscalía Regional de Antofagasta, también incluye una solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego, requerimiento que aún no ha sido revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago, luego del traslado de la causa desde Antofagasta.

Defensas rechazan imputaciones y querellantes piden prisión preventiva

De acuerdo con La Tercera, durante un receso de la audiencia, el abogado defensor de Alberto Larraín, Cristián Arias, aseguró que su representado no cometió ilícitos: "Alberto Larraín no ha cometido ningún fraude al fisco, eso no tiene sentido".

Por su parte, Alejandro Alegría, abogado de María Constanza Gómez, indicó que se encuentra coordinándose con el Ministerio Público para acceder a antecedentes que, según afirmó, no forman parte de la carpeta investigativa y que podrían ser utilizados para sustentar una eventual solicitud de prisión preventiva.

En tanto, el abogado Pablo Toloza, querellante en representación de la UDI, sostuvo que existen antecedentes suficientes para decretar la medida cautelar más gravosa.

"Nosotros estimamos que están los antecedentes suficientes. Por tanto, se reúnen los requisitos del artículo 140 del Código Penal respecto de las medidas cautelares. El delito y la participación están bastantemente acreditados y creemos que la prisión preventiva es lo que procede", sostuvo.

Audiencia continuará este domingo

La audiencia se extendió hasta cerca de las 17:00 horas de este sábado y se espera que continúe durante la jornada del domingo, instancia en la que el tribunal podría resolver las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

Mientras tanto, los imputados se mantendrán privados de libertad en distintos recintos: Alberto Larraín fue derivado al anexo Capitán Yáber; Abusleme, Magdaleno y Gómez serán trasladadas a la cárcel de San Miguel; y Gabriel Prado permanecerá con arresto domiciliario total y arraigo nacional.