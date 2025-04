Cathy Barriga es reformalizada y su defensa aspira a un arresto domiciliario

En el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago se realiza este martes la audiencia de reformalización de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, imputada por delitos de fraude al fisco, mientras su defensa espera que retorne al arresto domiciliario.

En la instancia se revelaron nuevos antecedentes y se verán tres procedimientos abreviados de los imputados en la misma causa: Ana María Cortés, Andrea Díaz Troncoso y Luis Japaz.

El abogado defensor de Barriga, Cristóbal Bonacic, afirmó antes de ingresar a la Sala que "no hay nuevos antecedentes. Lo que aquí se relaciona (expone) el día de hoy en la reformalización es simplemente una nueva redacción de los hechos que se le imputan. Y el contenido de los mismos solamente voy a poder saberlos después de la audiencia".

"Lamentablemente en esta causa existe mucha información que es derechamente falsa; el tema de la guardería es falso, así como también se indicó que se contrató a personas para cuidar al niño con cargos municipales, también es falso", y reparó en que "el viaje de España no forma parte de la carpeta de investigación, no es algo que se le esté imputando a mi representada".

En tanto, el tribunal extendió el plazo de investigación en 60 días y este miércoles se hará una nueva audiencia en la que se revisarán nuevamente las medidas cautelares de Barriga, en la que Bonacic espera que retorne al arresto domiciliario.

Igualmente, la exautoridad comunal deberá enfrentar el 15 de abril una nueva audiencia, en la que se le imputarán dos nuevos delitos de malversación de caudales públicos y uno de negociación incompatible.

"Mano derecha" de Barriga es condenado por fraude al fisco

Luis Japaz, ondontólogo de profesión, quien fue el coordinador de la alcaldía y parte del círculo cercano de Barriga cuando estuvo al mando de la Municipalidad de Maipú, fue condenado este martes como autor del delito de fraude al fisco.

Tras un procedimiento abreviado, acordado con la Fiscalía Metropolitana Oriente, Japaz reconoció los hechos y accedió a una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva que deberá cumplir por tres años, además del pago de una multa de 100 UTM (alrededor de 6.800.000 de pesos) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"Ir a juicio oral es un desgaste muy grande. Llevo tres años en este proceso, no estoy dispuesto a seguir en ello y por eso decidí unirme a un procedimiento abreviado. Eso me facilita en lo económico y en el diario vivir. No soy un peligro para la sociedad y se ha comprobado mi colaboración en la indagación", justificó Japaz.

Asimismo, otra imputada, María Isabel Palma, accedió a un procedimiento abreviado y fue condenada por el delito de falsificación de instrumentos públicos en carácter reiterado en calidad de autor.

Fiscalía y municipalidad se declaran conformes

En tanto, la fiscal de Alta Complejidad Oriente Constanza Encina reconoció que ambos tuvieron una irreprochable conducta anterior y colaboraron sustancialmente para el proceso investigativo.

"Estamos conformes, porque creemos que se marca un hito importante: estas dos primeras sentencias condenatorias. Los hechos que calificamos como fraude al Fisco fueron considerados de esa forma por el tribunal", añadió la persecutora.

El abogado representante de la municipalidad de Maipú -querellante en la causa-, José Pedro Silva, coincidió con Fiscalía y manifestó que "estas eran personas cercanas a la exalcaldesa Barriga. Esto da cuenta que se ha hecho una investigación seria, que ha recopilado antecedentes que permiten llegar a estas condenas".