Caso Factop: Tribunal modifica cautelar de Jalaff y mantiene arresto domiciliario de Hermosilla y Villalobos

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revisó este jueves las medidas cautelares de los imputados en el denominado caso Factop, resolviendo modificar el arresto domiciliario total de Álvaro Jalaff, mientras que rechazó las solicitudes presentadas por las defensas de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

El tribunal acogió la petición de la defensa de Jalaff y sustituyó su arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno, además de autorizar un cambio temporal de domicilio. La solicitud se fundó en el cumplimiento íntegro de las cautelares por parte del imputado durante el desarrollo de la investigación, según publicó Emol.

La Fiscalía no se opuso a la rebaja de la medida, considerando que no perseverará en su contra por el delito de soborno, aunque sí manifestó reparos frente a la autorización para trasladarse por 27 días a Panguipulli, en la Región de Los Ríos, con fines vacacionales.

En contraste, se mantuvo el arresto domiciliario total para María Leonarda Villalobos, aunque con un permiso especial para salir a trabajar dos veces por semana.

Respecto de Luis Hermosilla, su defensa pidió modificar el arresto domiciliario total, argumentando que los incumplimientos registrados estaban debidamente justificados. No obstante, el Ministerio Público se opuso, recordando que en su acusación se solicitan 14 años de presidio efectivo.

Finalmente, el tribunal resolvió mantener sin cambios las medidas cautelares de Hermosilla, mientras que Álvaro Jalaff quedó sujeto a arresto domiciliario nocturno y con autorización de cambio de domicilio.

Hermosilla cargó contra la fiscal Parra

Fue precisamente Luis Hermosilla quien rompió su silencio ante los medios por primera vez desde su formalización. En una intervención, el abogado disparó directamente contra la fiscal jefa de la zona Oriente, Lorena Parra.

"¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó, en lo cual está mintiendo en su declaración en la televisión?", cuestionó Hermosilla.

El abogado-imputado aseguró poseer registros escritos que demuestran que Parra no solo le envió su currículum, sino que le "pidió intervenir directamente con ministros de la Corte que ella misma me entregó los nombres. Y no solo eso: con posterioridad insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que me había solicitado".