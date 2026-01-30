Hermosilla acusa a fiscal Parra de actuar como "influencer" y filtrar la investigación

El abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el bullado caso Audios, arremetió ese viernes contra la fiscal que lidera esta investigación, Lorena Parra, a quien acusó de actuar como "influencer" y de comunicar aspectos de la acusación antes de informarlos oficialmente a las defensas.

Durante su paso por el Centro de Justicia, en el marco de una audiencia para la revisión de medidas cautelares, el investigado no solo cuestionó el proceder de la fiscal, sino que también anunció que, en la solicitud de reapertura de la investigación ya ingresada, pedirán que esta declare.

Hermosilla, quien salió de prisión preventiva y se mantiene con arresto domiciliario total, argumenta que Parra le habría solicitado gestiones cuando ella postulaba a su actual cargo.

La defensa del imputado principal solicitará que la jefa de la indagatoria, Lorena Parra, entregue su versión sobre presuntas gestiones personales previas. (FOTO: ATON)

"¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó, en lo cual está mintiendo en su declaración en la televisión?", cuestionó.

El protagonista del caso Audios aseguró poseer registros escritos que demuestran que Parra no solo le envió su currículum, sino que le "pidió intervenir directamente con ministros de la Corte que ella misma me entregó los nombres. Y no solo eso: con posterioridad insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que me había solicitado".

La defensa del Ministerio Público a Parra

El Ministerio Público, por su parte, restó mérito a las acusaciones de Hermosilla, afirmando que la fiscal Parra transparentó sus conversaciones con el abogado y cuenta con el pleno respaldo del fiscal nacional, Ángel Valencia, para continuar con la indagatoria.

Respecto a la posibilidad de que la persecutora deba declarar, el fiscal Felipe Sepúlveda señaló que, aunque el Ministerio Público considera la solicitud "improcedente", la decisión final recae en el juez.

La pertinencia de nuevas diligencias, incluyendo una posible declaración de la aludida, será resuelta por el juez a cargo. (FOTO: ATON)

"Es difícil que nosotros lo podamos pronosticar ex-ante, porque la reapertura de la investigación es decisión del juez. El juez decide por qué diligencias reabre, si es que lo considera, y por cuánto tiempo para hacer esas diligencias", explicó Sepúlveda.

El fiscal reiteró la postura del Ministerio Público de que "no debiese reabrirse la investigación puesto que se hicieron todas las diligencias", aunque, "si el tribunal llegase a considerar que se debe reabrir, esperamos que sea por diligencias acotadas, muy precisas y concretas, y por un plazo prudente".

Las medidas cautelares para el resto de imputados

En la misma audiencia, se revisaron las medidas cautelares de otros imputados en el caso Audios, que se ha ramificado en diversas causas, incluida la trama bielorrusa.

En la instancia judicial se rebajaron las cautelares para Álvaro Jalaff y Luis Flores, mientras que se mantuvo el arresto domiciliario total para María Leonarda Villalobos -con el beneficio de salir a su oficina dos veces por semana- y para el propio Hermosilla.

Álvaro Jalaf junto a un encausado obtuvieron cambios en sus restricciones, diferente a otros involucrados. (FOTO: ATON)

La audiencia para pedir la reapertura de la investigación, en la cual seis defensas han solicitado nuevas diligencias, fue agendada para el 16 de febrero. Si esta solicitud fuera rechazada, la audiencia de preparación de juicio oral se llevaría a cabo el próximo 3 de marzo.