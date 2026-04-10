"Cuota Flores": Desde RN piden que Fiscalía "ponga más ojo" en municipios y ministerios

La investigación por presunto fraude al Fisco reiterado contra la senadora de Renovación Nacional (RN) Camila Flores ha generado diversas reacciones en las filas del partido, desde donde apuntaron a respetar la presunción de inocencia pero advirtieron sobre una suspensión de militancia en caso de formalización.

La indagatoria de la Fiscalía Regional de Valparaíso surgió a raíz de una denuncia anónima que se dio a conocer en un reportaje de Canal 13, que dio cuenta de un eventual mecanismo -durante los años en que Flores fue diputada- para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a asignaciones parlamentarias.

Este viernes, el diputado Andrés Celis (RN) afirmó que el caso tiene que "investigarse lo más rápidamente posible" y pidió creer "en la presunción de inocencia" de su correligionaria, pues "así lo establece nuestra Constitución".

"Yo fui 15 años concejal y esto es mucho más habitual en las municipalidades, en los ministerios, en los servicios y en el Poder Ejecutivo, que en el Parlamento", aseguró.

En esa línea, Celis emplazó a la Fiscalía: "Le pediría al Ministerio Público que ponga ojo más en los municipios, en los servicios, en los ministerios, que en el Parlamento de la República. Yo nunca he escuchado que esto ocurra, al menos en el Congreso Nacional", aseveró.

Desde el PS piden "señales claras de transparencia"

Desde el oficialismo, el diputado Marcos Ilabaca (PS) también abordó el caso y recordó que compartió "durante ocho años con la diputada Camila Flores y tengo una muy buena impresión de ella en términos personales".

"Yo espero, por el bien de ella y el bien de la sociedad, que este proceso investigativo arroje luz y transparencia. No voy a dar una opinión sin tener todos los antecedentes y creo que hoy día ese tema está ubicado y radicado en el Poder Judicial y el proceso investigativo que está llevando el Ministerio Público", enfatizó.

"Espero, por la lucha contra la corrupción que debe existir, que se den señales claras de transparencia y que se llegue a una investigación rápida para el bienestar de la institucionalidad pública", complementó el militante socialista.

Desde el plano judicial, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) mantiene bajo análisis los antecedentes del caso para determinar si se suma a la causa mediante una querella.