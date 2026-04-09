Presidenta del Senado por caso Camila Flores: "Tiene que operar la presunción de inocencia"

La presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, se refirió a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público contra su correligionaria Camila Flores, senadora por Valparaíso, por presunto fraude al fisco reiterado.

"Lo que hay es una denuncia anónima que evidentemente el Ministerio Público, como en cualquier caso y frente a cualquier chileno, tiene que recoger e investigar", dijo la líder de la Cámara Alta.

"Tiene que operar la presunción de inocencia", subrayó Núñez, agregando que, al estar el caso en manos de la justicia, "difícilmente un poder del Estado puede involucrarse en un tema judicial que está llevando otro poder del Estado".

La investigación, liderada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, indaga una presunta trama en la que asesores de Flores devolvían parte de sus sueldos —pagados con asignaciones parlamentarias— en efectivo o mediante pagos a terceros.

Mientras desde RN su presidenta, Andrea Balladares, indicó que esperarán a una eventual formalización de cargos para tomar medidas internas, el abogado de la senadora, Luis Masferrer, desestimó las acusaciones asegurando que no tienen sustento y no descartó "querellas por denuncia calumniosa en la oportunidad respectiva".

En tanto, desde la oposición, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) criticó la postura del partido oficialista, acusando un "manto de encubrimiento" ante hechos que calificó de extrema gravedad.

"Vale esperar y poder confirmar la denuncia para poder catalogar esto como una sinvergüenzura, lo que significaría que trabajadores que ganan poco les pagarían a parlamentarios que ganan harto con cargo al fisco para poder dedicarse a su labor", apuntó el parlamentario.

"Confiamos en el trabajo que pueda hacer la Fiscalía, porque hemos visto que de parte de Renovación Nacional y de los senadores de RN hay un manto de encubrimiento", añadió Brito.

El diputado RN Andrés Célis se cuadró con la postura de su colectividad y afirmó que "hay que creer, y así lo establece nuestra Constitución, en la presunción de inocencia y no veo por qué el partido debiese tomar alguna medida. En lo personal le envié un mensaje a la senadora Flores de apoyo".

Indagatoria bajo reserva

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que la investigación se mantiene bajo reserva y en etapa desformalizada.

Al respecto, recordó que "ha habido investigaciones en el pasado que involucran apariencias de gasto, gastos falsos y que tienen por objeto enriquecimiento personal o financiamiento de gastos de otra naturaleza", por lo tanto, "no es la primera investigación en la que se investigan hechos que podrían revestir esas características".

"Cuando se trata de investigaciones que están vigentes y especialmente cuando el Ministerio Público aún no ha hecho peticiones que se hayan hecho públicas, lo prudente por parte de este fiscal nacional es que exprese que esas investigaciones son reservadas, de que tienen diligencias pendientes y que, una vez que los fiscales tengan información o antecedentes que justifiquen hacer una petición ante los tribunales, así lo van a hacer", concluyó Valencia.

Pese a la controversia, la senadora Flores ha mantenido su agenda parlamentaria, que incluyó esta tarde una reunión con el ministro de Transportes, Louis de Grange, en su calidad de presidenta de la comisión del ramo en la Cámara Alta.