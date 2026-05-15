Desarticulan red dedicada al fraude en trámite de permisos de circulación en Lautaro

En coordinación con el Ministerio Público, la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI desarticuló una presunta red dedicada al fraude en la tramitación de permisos de circulación al interior de la Municipalidad de Lautaro, en la Región de La Araucanía.

Mediante un gran despliegue, que tuvo lugar la madrugada de este jueves, se logró la detención de ocho personas como sospechosas de cometer los delitos de fraude al fisco, soborno, cohecho y falsificación informática.

Según el comunicado de la policía civil, el grupo "habría operado de manera organizada para tramitar fraudulentamente al menos 278 permisos de circulación, reduciendo deliberadamente los montos que se debían cancelar por estos".

"En el esquema ilícito participarían dos exfuncionarias municipales, quienes presuntamente actuaban en coordinación con empresas dedicadas a la compra y venta de vehículos", apunta el escrito.

De acuerdo con la BICRIM de Lautaro, estas dos mujeres, que se desempeñaron en la alcaldía entre 2018 y 2023, ganaban una comisión desde las automotoras por cada permiso rebajado.

El operativo, que contempló allanamientos simultáneos en 12 domicilios de Temuco, Lautaro y Victoria, también permitió la incautación de 13 vehículos de "alto valor comercial", entre ellos, camionetas Ford F-150, una Chevrolet Silverado, un BMW X6 y modelos Jeep y Ranger Raptor.

Asimismo, los detectives decomisaron "armas de fuego, municiones de distintos, calibres plantaciones y cannabis procesada; teléfonos celulares además de notebooks y tabletas".

En suma, "el avalúo total de las especies incautadas supera los 300 millones de pesos", precisa el comunicado.

Los sospechosos pasaron a control de detención ayer, pero la audiencia fue pausada y se reanudará este viernes.