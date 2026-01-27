Fiscalía pide 14 años de cárcel para Hermosilla y revela nueva investigación sobre Chadwick

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente informó que el viernes 16 de enero concluyó la etapa investigativa de "la conocida causa que se denomina audio, Factop y Parque Capital", y que este lunes 26 de enero presentó acusación formal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

"Se trata de 10 acusados, y los principales son aquellos imputados que participan en el audio que fue masivamente difundido (en noviembre del año 2023)", explicó la jefa de la Fiscalía Oriente, Lorena Parra.

La persecutora detalló que para Daniel Sauer el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años por delitos de estafa, administración desleal, infracción a la Ley de Mercado de Valores y soborno.

"Respecto de Leonarda Villalobos, se solicita una pena de 18 años por delitos tributarios, lavado de activos y soborno. Y para el imputado Luis Hermosilla se solicita la pena de 14 años por delitos tributarios, lavado de activos y por el delito de soborno", detalló Parra a través de un video-comunicado institucional.

Añadió que "se trata de 10 imputados acusados, pero en esta causa ya se cuenta con condenas previas también por los delitos de cohecho" respecto de exfuncionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (Patricio Mejías) y de la Tesorería General de la República (Renato Robles).

"Investigación prolija, rigurosa y en tiempo acotado"

Recapitulando, Parra recordó que "la investigación se abrió de oficio el 14 de noviembre de 2023 y su primera audiencia de formalización en la arista Factop fue en abril de 2024".

Luego, "en agosto de 2024 se formalizó la arista audio. Se sumó luego la arista Parque Capital y, finalmente, en enero del 2025 se formalizó a un grupo de imputados por una nueva arista incluyendo, entre otros, a los imputados Jalaff".

Es decir, "desde la primera formalización hasta la fecha de cierre (de la indagatoria) transcurrió un poco más de un año y medio, logrando el Ministerio Público realizar una investigación prolija, rigurosa en un tiempo acotado", resaltó.

Investigación reservada a Chadwick

Junto con informar estos avances, la fiscal Parra brindó también una entrevista a CNN Chile, en la que reveló que el exministro del Interior Andrés Chadwick está siendo investigado, en calidad de imputado, en otra arista derivada de este escándalo.

"Existe una (arista), al menos una más", también en manos de la Fiscalía Oriente, y no se conoce públicamente: "Es una causa reservada... No podemos dar ningún otro antecedente", señaló la persecutora, que rehusó profundizar en el punto.

"Yo preferiría no dar más información, porque, por los delitos que se investigan, es importante mantener la reserva", explicó, señalando que esta arista lleva abierta algunos meses y "es de otro tema": no ligada directamente a "audio", Factop ni Parque Capital.

Consultada por si la investigación "también surge a partir del celular de Hermosilla", contestó: "Con tanta claridad, no".