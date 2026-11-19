El Ministerio Público imputó por los delitos de cohecho y revelación de secreto a un funcionario activo de la PDI, quien fue detenido en Pitrufquén (Región de La Araucanía), y a un detective en retiro, capturado en la ciudad de Puerto Montt (Región de Los Lagos).

Según los antecedentes de la causa, el actual policía entregó información institucional al segundo involucrado, que hoy se desempeña como investigador privado, y a cambio de ello, recibía sumas de dinero que también fueron percibidas por su conviviente, explicó el fiscal de Pitrufquén, Jaime Pino.

Tanto el funcionario activo como el que está en retiro fueron enviados a prisión preventiva, mientras que la pareja del primero quedó sujeta a medidas cautelares de menor intensidad.