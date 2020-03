Lucas Palacios declaró en Fiscalía que Hasbún sí presionó a favor de Fulgeri

El ministro de Economía, Lucas Palacios, declaró ante la Fiscalía que el ex diputado Gustavo Hasbún se comunicó con él en más de una ocasión para realizar gestiones a favor del empresario Bruno Fulgeri; acción que, hasta el momento, el ex parlamentario ha negado públicamente.

Palacios viajó a mediados de febrero a Temuco -en medio de sus vacaciones- para declarar en calidad de testigo en la causa que investiga posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias en Obras Públicas en la Región de La Araucanía.

En su testimonio, informa esta mañana La Tercera, Palacios reiteró que como subsecretario, y junto a otras autoridades del MOP, recibió en enero de 2019 a Fulgeri, en una reunión agendada bajo la Ley del Lobby.

En la ocasión, el empresario reclamó por la suspensión de su sociedad del Registro de Contratistas del Ministerio, y pidió colaboración. Su respuesta fue "que no correspondía, pues mi rol (como subsecretario) es que los procesos se cumplan (...) por normativa yo no podía alterar o intervenir".

"Necesitaba que le levantaran la suspensión"

Respecto a la actuación de Hasbún, testimonió: "El 11 de febrero de 2019 me envía un WhatsApp, presentándose y solicitando por favor que revisemos y aceptemos la apelación asociada al levantamiento de la suspensión de la empresa SGYC, que posteriormente reparé que se trataba de la misma empresa de Fulgeri".

"Le contesto que voy a revisar de qué se trata. Ahí, él me dijo, a través del mismo mensaje, que había comprado hacía cinco meses el 50 por ciento de esa empresa y que habían resuelto todos los problemas que tenía y necesitaba que le levantaran la suspensión de la empresa", señaló.

Palacios dijo que le solicitó a su jefe de gabinete y al Seremi de Obras Públicas que le informaran de qué se trataba el tema.

"Luego, el 20 de febrero vuelvo a recibir otro WhatsApp de Hasbún preguntándome si había podido ver el tema y le respondí que aún no había recibido ninguna información al respecto. Luego, el 21 de febrero yo le escribo y le comento que efectivamente recibimos a la empresa y que en dicha ocasión se les pidió información. (...) Él me contesta pidiendo que le diga cuál es la información que se requiere enviar para él solicitar que la envíen correctamente. Le dije que no sabía cuál era, puesto que por reglamento no me puedo meter en el contenido asociado al proceso", explicó.

Lucas Palacios dijo que ambos mantuvieron otras comunicaciones no asociadas a este caso, donde Hasbún le solicitó informaciones y él le señaló que debía "seguir los conductos respectivos".

También indicó que, como subsecretario, él no tenía "injerencia" en los asuntos que concernían a Fulgeri, "ya que son procesos que están regulados y con exigencias legales bien definidas", por lo que no pueden alterarse de modo arbitrario.

Indica La Tercera que el actual titular de Economía también descartó haber recibido cualquier tipo de pago o traspasos de dinero de Hasbún o Fulgeri: en esta línea, autorizó la revisión de su cuenta bancaria.

El testimonio del ex subsecretario de Obras Públicas contradice lo señalado hasta ahora por Hasbún, que aseguró haber tenido contactos con Fulgeri, pero no concretar ninguna asesoría en su beneficio. El empresario ha denunciado, en tanto, que el ex diputado y ex candidato a senador le pidió 30 millones para interceder por él ante el MOP.

Diálogos "no especialmente amigables"

En su declaración, Lucas Palacios también contó a la Fiscalía cómo conoció a Gustavo Hasbún durante la segunda campaña presidencial de Sebastián Piñera, sin alcanzar una particular cercanía.

"A él lo conozco por ser un ex diputado de la UDI, partido al cual yo pertenezco. Nunca tuve relación directa con él sino hasta la segunda campaña del Presidente Piñera, en la cual trabajé. Él, en tanto, fue candidato a senador por La Araucanía", recordó.

"En esa campaña habré hablado una o dos veces con él por teléfono en términos no especialmente amigables, ya que él solicitaba tener más información respecto de las actividades de la campaña presidencial en la región, ante lo cual le explique en esa oportunidad que todos los candidatos debían tener la misma información", contó Palacios.