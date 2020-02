Empresario que denunció a Hasbún cuestiona respaldo del Gobierno a seremi: Debe tener información brutal

El empresario Bruno Fulgeri, el ex contratista del Ministerio de Obras Públicas -se encuentra suspendido en el registro- que denunció al ex diputado UDI Gustavo Hasbún, rechazó en duros términos el respaldo del Gobierno al seremi de la cartera en La Araucanía, Henry Leal.

Desde el MOP han salido a respaldar a Leal, asegurando que incluso él "fue el primero que denunció estos hechos" y subrayando que en la cartera están "comprometidos con la verdad".

Fulgeri recordó que "hubo empresarios que me acompañaron en la denuncia contra los procedimientos abusivos del ministerio", por lo que "el comentario que me merece es que es una persona súper, ultra, requetecontra poderosa".

"Es una persona que tiene que tener una información brutal, porque es intocable. El señor Henry Leal es un superpoderoso en el Gobierno de Piñera", sugirió.

Fulgeri no es el único que ha cuestionado la labor de Leal: el ex fiscal del MOP en La Araucanía Cristián Ríos –imputado por cohecho- aseguró que "cuando asumieron las autoridades, hace dos años, todos los parámetros de corrupción que existían en la región se desbordaron", y señaló al seremi, quien "llegó con una prepotencia y un ánimo de aumentar toda esta corrupción que ya existía".

La Fiscalía de La Araucanía investiga a Hasbún por presunto cohecho y tráfico de influencias, en un caso aún desformalizado, a raíz de la denuncia de Fulgeri. En tanto, el seremi Leal tiene la calidad de testigo, "por ahora", según explicó ayer en Cooperativa el persecutor de Alta Complejidad, Héctor Leiva.

Hasbún, que se querelló contra el contratista por injurias con publicidad, descartó haber pedido coimas y aseguró que cuando en la conversación le dijo que le cotaría "plata", hacía referencia a los servicios de su nueva empresa consulto. Aquello fue desmentido por Fulgeri y hoy el ministro subrogante de Agricultura, José Ignacio Pinochet, señaló en Tele13 Radio que "Hasbún no es una fuente particularmente confiable, menos cuando estaba en una conversación algo cuestionable".

Contratista será formalizado por no pago de cotizaciones

En paralelo, Fulgeri será formalizado el próximo 23 de marzo en Temuco por otro caso, por el delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, por el no pago de éstas. El contratista dijo no desconocer sus deudas, pero afirmó que ello "es producto del no pago, por parte del MOP, de trabajos realizados".

El asunto del no pago de adelantos por avances de obras fue lo que lo llevó a contactarse con Hasbún, conversación en que el ex parlamentario le dio a entender que el empresario debía pagarle una coima para poder interceder por él ante el MOP, mencionando al entonces subsecretario Lucas Palacios –hoy titular de Economía- como su contacto. Según Fulgeri, Hasbún le pidió 30 millones de pesos.

Diputados impulsarán comisión investigadora

Por su parte, un grupo de diputados por la zona, tanto oficialistas como opositores –Ricardo Celis (PPD), Andrea Parra (PPD), Vlado Mirosevic (PL) y Jorge Rathgeb (RN)-, realizan coordinaciones para impulsar una comisión en la Cámara de Diputados para investigar la docena de casos de corrupción en el MOP en La Araucanía que lleva la Fiscalía.

Mientras el diputado Evópoli Andrés Molina –ex intendente- pide remover a autoridades regionales, el senador Felipe Kast apuntó que "en el caso del Gobierno, las decisiones que vaya tomando en términos de remoción de autoridades claramente va a depender de las conclusiones que vaya sacando el Gobierno, en relación a las culpabilidades de cada uno. Le hemos pedido que actúe con la mayor rapidez posible y que esas decisiones se tomen a la brevedad".

De cualquier manera, apuntó que "la información que tenemos es que efectivamente Lucas Palacios no tendría cercanía al caso".

En tanto, el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte de tres casos de corrupción con sendas querellas, y respecto al que involucra a Hasbún solicitó que la Fiscalía le informe los antecedentes para determinar el curso de acción.