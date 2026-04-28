En entrevista con El Diario de Cooperativa, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, destacó el ingreso de indicaciones para el control ético obligatorio de los abogados, en busca de dar mayor prestigio al sistema judicial tras casos de corrupción de alta connotación pública.

La propuesta busca otorgar nuevas facultades a la Fiscalía Judicial para perseguir conductas inapropiadas, permitir que letrados no colegiados sean sancionados por la justicia ordinaria y dar "legitimación activa" a los gremios, facultándolos para perseguir legalmente a quienes infrinjan las normas éticas de la profesión.

"Detrás de cada caso corrupción hay un abogado y a eso hay que ponerle coto y fin lo antes posible", afirmó el secretario de Estado.

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