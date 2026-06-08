Caso Audios: Formalizan a exministra Verónica Sabaj y Luis Hermosilla

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realiza este lunes la audiencia de formalización contra la exministra de la Corte de Apelaciones Verónica Sabaj y el abogado Luis Hermosilla, investigados en a arista judicial del denominado caso audios.

El proceso busca esclarecer una red de influencias y actos de corrupción que habrían permeado las altas esferas del Poder Judicial.

En detalle, Sabaj está siendo formalizada luego de que en septiembre de 2025 fuera removida de su cargo y en enero de este año se acogiera la querella de capítulos en su contra, permitiendo que pueda ser juzgada.

A ella se le acusa de los delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secretos; mientras que a Hermosilla en esta jornada se le juzga por antecedentes que podrían configurar el delito de soborno.

Uno de los puntos centrales de la formalización apunta a la relación entre la exjueza y el abogado penalista. La tesis de la fiscalía sostiene que existieron favores cruzados con el objetivo de intervenir en la carrera judicial de Sabaj, utilizando los vínculos de Hermosilla en el ámbito político.

La audiencia, encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, realiza la lectura de los cargos por los que se les acusa a los imputados, para quienes preliminarmente, sin realizar aún la verbalización, se solicitaría la prisión preventiva para Hermosilla y una cautelar menos gravosa en libertad para Sabaj.