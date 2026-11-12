Rebajaron cautelares de Vivanco: Quedó con arresto domiciliario nocturno

El Séptimo Juzgado de Garantía decidió rebajar la medida cautelar de arresto domiciliario total que se encontraba vigente en contra de la exministra Ángela Vivanco, por lo que deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno.

En medio de la imputación por cinco delitos de cohecho y tres de lavado de activos y ante la suspensión de una nueva formalización por la arista Fundamenta, la que fue separada en una nueva investigación, esta medida se tomó debido a la extensión del proceso y a las condiciones de salud de la exmagistrada.

"Estoy bien, la verdad es que llevo ya mucho tiempo privada de libertad, entre la prisión preventiva y también lo que he estado en mi casa y también desde ese punto de vista me permite tener una mayor cercanía con mi familia, visitar a mi madre, mantener los tratamientos médicos que tengo que tener, y una cosa muy importante de la cual a veces los querellantes se olvidan, que todos necesitamos trabajar", valoró.

Vivanco se declaró "absolutamente inocente. Yo participé como un ministro más en la primera vista de la causa, esa primera vista se anuló por un tema de inhabilidad del juez Muñoz, no mío, y yo después tuve que presidir la audiencia en la segunda vista y la apuré, efectivamente pedí que el fallo se sacara luego, porque era importante para efectos de restablecer la confianza de las partes".

Desde el Ministerio Público, la fiscal Carmen Gloria Wittwer planteó que "nosotros como Fiscalía claramente no lo compartimos, nosotros nos opusimos al igual que los querellantes, nos opusimos vehementemente al cambio de cautelares, porque estimamos que no han cambiado los presupuestos que se tuvieron a la vista cuando ya se había modificado la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario, principalmente porque no han variado los antecedentes y porque se sigue manteniendo la gravedad de los hechos y de los delitos por los cuales nosotros formalizamos a la señora Vivanco".

Fiscalía apelará a esta decisión y adelantó que se sumará otra causa de cohecho contra Vivanco en la nueva arista del caso.