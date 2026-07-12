Suprema decidirá si abre sumario a ministra Lilian Leyton por chats con Luis Hermosilla

El Pleno de la Corte Suprema resolverá esta semana si abre un sumario administrativo contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Lilian Leyton, tras revelarse gestiones con el abogado Luis Hermosilla en 2020.

La decisión del máximo tribunal busca determinar si la jueza incurrió en faltas a la probidad al intentar agilizar una Orden de No Innovar (ONI) en favor de la Clínica Las Condes, en un contexto donde el penalista –principal imputado por el caso audios- oficiaba como asesor del recinto médico.

Los antecedentes que se analizan surgieron de la filtración de chats en los que Hermosilla solicitaba ayuda "urgente" para frenar una resolución laboral que obligaba al 25% de los trabajadores de la clínica a retirarse a sus hogares por resguardo sanitario durante la pandemia.

Ante la disposición de la ministra para revisar el tema, la confianza entre ambos quedó plasmada en las comunicaciones: "El abogado le pidió a Leyton ayuda 'urgente' para que se viera la ONI y, en ese contexto, le señaló a la jueza: 'Eres mi ángel de la guarda'", según reveló este domingo El Mercurio.

Esta situación ha puesto en alerta al Poder Judicial, dado que Leyton podría seguir el camino de otros magistrados ya sancionados por nexos similares, como los destituidos Antonio Ulloa y Verónica Sabaj.

Controversia por el criterio e inhabilitaciones en la máxima instancia

Antes de llegar a la instancia suprema, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó investigar a Leyton, argumentando que los hechos ya habían sido analizados en un sumario previo donde resultó sobreseída.

No obstante, tres ministros votaron en contra de esta postura, señalando que la gravedad de los chats recientes constituye un escenario distinto al de los nombramientos judiciales investigados originalmente.

El proceso en la Corte Suprema enfrenta ahora el desafío de las relaciones internas. El ministro Omar Astudillo ya se inhabilitó el pasado viernes por su participación previa en el tribunal de alzada.

Se espera que otros supremos sigan el mismo camino debido a la cercanía profesional con Leyton.