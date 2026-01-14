Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Suspenden formalización de Calisto por fraude al fisco: Tiene nuevo fuero

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El juez Mario Devaud consideró que el diputado recuperó la inmunidad parlamentaria al ser elegido senador.

Suspenden formalización de Calisto por fraude al fisco: Tiene nuevo fuero
 ATON (Referencial)

La Fiscalía pidió ampliar el plazo de investigación y postergó la tramitación de causa de todos los imputados para hacerla en conjunto.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique suspendió la formalización por fraude al fisco contra el diputado Miguel Ángel Calisto, al considerar que volvió a tener fuero cuando fue elegido senador.

De acuerdo con la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el parlamentario es acusado de un desvío de asignaciones parlamentarias para fines no autorizados entre 2018 y 2022, lo que habría generado un perjuicio superior a los 100 millones de pesos.

La causa incluye a su exasesora parlamentaria Carla Graf; Roland Cárcamo, amigo de Calisto y esposo de Graf, y Felipe Klein, exconsejero regional de Aysén y asesor del senador electo.

Durante la audiencia, el juez Mario Devaud le consultó al parlamentario si renunciaba a su protección y este respondió que no, por lo que decidió no formalizarlo.

El Ministerio Público pidió ampliar el plazo de investigación y postergó la tramitación de causa de todos para hacerla en conjunto.

El fiscal Hernán Libedinsky señaló que "es un tema sumamente cuestionable. La posición nuestra es que no es procedente un nuevo fuero parlamentario, toda vez que los hechos que se le imputan al diputado fueron cometidos en el ejercicio de su cargo precisamente como diputado, y la protección que se brinda es a la función parlamentaria, indistintamente si es en calidad de diputado o de senador. Es decir, el fuero es uno solo".

Por su parte, Miguel Ángel Calisto celebró la decisión: "Esto nos deja en plena posibilidad de poder asumir como senador el próximo 11 de marzo y no nos inhabilita en nuestro ejercicio. El fuero es irrenunciable. Ya la Fiscalía solicitó el desafuero como diputado, aquí estamos en la formalización".

