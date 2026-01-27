Trama bielorrusa: Retoman formalización de exministra Ángela Vivanco

En la mañana de este martes se retomó la audiencia de formalización en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la denominada "trama bielorrusa".

La jornada está marcada por la publicación de una declaración del abogado Eduardo Lagos, imputado en el caso, dada a conocer por el medio Reportea, donde se detalla el esquema para pagar las coimas a Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles.

Ante esta situación, el defensor de Vivanco, Jorge Valladares, sostuvo que "cualquier declaración, y esto lo digo en general, no lo digo en atención específica, que es prestada sobre la base de una expectativa de ventaja procesal, tiene que ser tamizada bajo ese parámetro, porque efectivamente hay personas que son capaces de vender a la abuelita si es que pueden tener expectativas".

En la audiencia también se dio a conocer que Vivanco habría coincidido en varios viajes con al menos un integrante del directorio del consorcio Belaz-Movitec.