Formalizan a gendarme que intentó ingresar sustancias ilícitas a la cárcel de Valparaíso
Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Esta jornada formalizan a un gendarme que intentó ingresar sustancias ilícitas a un módulo de la cárcel de Valparaíso.
El hecho ocurrió el 31 de diciembre, cuando Gendarmería ordenó la destitución inmediata del funcionario y la apertura de un sumario para determinar reponsabilidades.
La detención del gendarme fue ampliada en un principio y hoy se desarrolla su audiencia de formalización -en completa reserva a solicitud de la Fiscalía-, donde le acusan del delito de tráfico de drogas.