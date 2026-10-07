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Tópicos: País | Judicial

"Eres un juez...": Fallo de la Corte de Santiago incluyó prompt de IA

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El escrito de la Novena Sala reveló exigencias explícitas sobre conectores obligatorios, extensión de palabras y normativas ortográficas de redacción.

La presidencia del tribunal solicitó explicaciones inmediatas al relator suplente a cargo de la tramitación.

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"Eres periodista y debes redactar una nota sobre el polémico fallo de la Corte con la inteligencia artificial..."

Una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago incorporó instrucciones dirigidas a una inteligencia artificial para redactar los fundamentos de una sentencia, junto con una fórmula para su resolución.

El texto le asigna a la IA el papel de juez y establece cómo desarrollar los argumentos para acoger o rechazar un recurso.

El documento, subido a la plataforma del Poder Judicial, comienza: "Eres un Juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia [rechazando/acogiendo] el recurso. Dicha sentencia debe ser redactada siguiendo estas instrucciones:...".

El fallo -dictado por la Novena Sala, que integran la ministra Jenny Book, el ministro suplente Christian Carvajal y la abogada integrante Francisca Amigo- expuso las reglas exactas dadas al asistente virtual en lugar del razonamiento jurídico habitual.

Entre las instrucciones que terminaron publicadas figuran la orden explícita de actuar como juez de la Corte de Apelaciones; instrucciones estrictas de uso para conectores obligatorios como "A continuación,Luego,,Asimismo,,Continúa." y "Por último", fijando una extensión máxima de 750 palabras en tercera persona; reglas ortográficas específicas para las fechas (prohibiendo ceros iniciales del 1 al 9) y la restricción explícita de evitar tratamientos de cortesía como "don" o "doña".

Según publicó La Tercera, la ministra Book, presidenta de la Novena Sala, solicitó formalmente un informe al relator suplente, Felipe Larraín, para que aclare lo sucedido en un plazo de 24 horas, antecedente con el cual el pleno del tribunal de alzada evaluará la eventual apertura de un sumario disciplinario.

  • [Nota de la redacción: este artículo no fue hecho con IA]

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