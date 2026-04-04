Defensa de Apablaza confirmó que no se presentará voluntariamente ante Justicia argentina

La defensa de Galvarino Apablaza -exlíder y fundador del FPMR acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán- confirmó que el exguerrillero no se presentará voluntariamente ante la Justicia argentina.

Su abogado, Rodolfo Yanzón, manifestó que contestó a la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien ordenó su detención, que la extradición de Apablaza Guerra está cerrada y que se encuentra debatiendo en los tribunales su condición de refugiado político en el país trasandino. Por lo que, al no estar cerrada, implica que el exfrentista aún conserva la condición.

"Apablaza Guerra no se va a presentar porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal. Una vez más hay que decir que el proceso de extradición por el que se lo pretende enviar a Chile está finalizado hace 16 años. Todo lo que se haga en consecuencia es ilegal, y mucho más ilegal si pensamos que todavía se sigue discutiendo la vigencia del refugio", explicó el jurista.

Asimismo, la defensa manifestó que analiza hacer una denuncia internacional hacia la República Argentina, porque Argentina estaría violando el estatuto del asilado político al ordenar la extradición de Apablaza.

"Lo que están haciendo es, una vez más, violar la Convención de Refugiados y vamos a denunciar en las próximas horas ante Naciones Unidas. Sin perjuicio de ello, vamos a esperar a que regrese el juez Ariel Lijo para que deje sin efecto esa orden de detención firmada por una jueza que desconoce absolutamente el caso, que solo ha firmado esa orden de detención y nada más, a pedido expreso del Ministerio de Seguridad de la Nación", puntualizó.

Cabe recordar, que el Ministerio de Seguridad y la Justicia ofreció una recompensa de 20 millones de pesos argentinos (poco más de 13 millones de pesos chilenos) para quien entregue información que permita ubicar y detener al exfrentista.