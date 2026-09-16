Acusado de corrupción, carcelero penquista se va encarcelado

Un cabo segundo de Gendarmería, acusado por los delitos de cohecho agravado e introducción de elementos prohibidos al Centro Penitenciario de Concepción, quedó en prisión preventiva este miércoles, luego de ser formalizado por el Ministerio Público.

El funcionario, que fue dado de baja, fue detenido por sus propios compañeros y posteriormente entregado a la PDI, luego de que la institución lo denunciara a Fiscalía a raíz de una investigación interna.

Mario Elgueta, fiscal a cargo de la indagatoria, detalló que el sujeto supuestamente recibió pagos por cerca de un millón de pesos: "Le imputamos delitos de cohecho agravado y la introducción de elementos prohibidos a un penal, concretamente un teléfono celular y también tenencia ilegal de municiones".

El persecutor indicó que las diligencias se realizaron "desde hace cuatros meses con la PDI y un grupo especial de investigación de la misma Gendarmería. Esta fue una investigación compleja y, evidentemente, también causa dolor al Ministerio Público considerar que es un funcionario de Gendarmería. Es una situación de máxima gravedad"

Gobierno: "Excepciones que no vamos a tolerar"

Desde el Gobierno, el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, lamentó la situación, pero entregó su respaldo "a la labor de Gendarmería de investigar internamente a quienes trabajan en la institución, y tener tolerancia cero con la corrupción".

"La seguridad es una prioridad para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y este tipo de hechos son excepciones que no vamos a tolerar. Vamos a respaldar tanto la labor del Ministerio Público, en la investigación, como a Gendarmería en las sanciones que vaya a establecer para los funcionarios que sean sorprendidos en este tipo de situaciones", puntualizó.

A través de un comunicado, Gendarmería informó en esta jornada que el imputado ya no pertenece a la institución.