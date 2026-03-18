El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería, coronel Mario Benítez, apoyó en Cooperativa la reforma constitucional a la institución recientemente despachada por el Congreso, y aseguró que "nada dice de pérdida de beneficios" gremiales o de derechos.

La reforma ha sido objeto de críticas de asociaciones de gendarmes ya que, si bien cambia la administración de la institución al Ministerio de Seguridad Pública, prohíbe que los funcionarios puedan formar gremios.

Sin embargo, Benítez -que preside una organización que se disolverá con la venidera normativa- expresó que "las medidas que se implementan de incorporar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad es coherente con la estrategia de seguridad nacional y, además, con la necesidad de dotar a la institución de un cuerpo legal robusto".

"Si bien es cierto que uno de los costos es que, como una Fuerza de Orden y Seguridad, no puede tener asociaciones de funcionarios, creemos que es el paso que había que dar para que Gendarmería, definitivamente, dé el salto de calidad del estatus legal que se merece", sostuvo el coronel.

Además, tachó de "artificial" la discusión sobre la presunta pérdida de derechos gremiales de los gendarmes: "Yo creo que este debate se tiene que dar, pero más adelante. Por el momento, lo que hace la reforma es cambiar de dependencia a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia trasladándola al Ministerio de Seguridad. Eso es la reforma, no implica nada más por el momento", afirmó el dirigente gremial.

"Creemos que se ha instalado aquí un manto de duda de que se van a perder beneficios, pero la reforma nada dice de eso porque, evidentemente, la Constitución no está para regular ese tipo de normas, sino que eso es materia de ley y esas discusiones se tienen que dar, además, sometiéndonos nosotros como funcionarios públicos al poder constituyente y al poder democrático que está en el Congreso", aseguró.

LEER ARTICULO COMPLETO