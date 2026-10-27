Gendarme de la cárcel de Valdivia fue detenido por corrupción

La PDI detuvo a un sargento segundo de Gendarmería que se desempeñaba en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Llancahue de Valdivia por el delito contemplado en el artículo 241 del Código Penal, que sanciona la exigencia de beneficios económicos indebidos por parte de empleados públicos.

El prefecto inspector José Miguel Cea explicó que el gendarme es investigado por "diversas acciones ilícitas a través de su cargo, las que iban en directo beneficio de distintos imputados de ese recinto penal".