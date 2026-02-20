Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.1°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Judicial | Gendarmería

Liberaciones erróneas en Temuco y Copiapó: Gendarmería apunta a tribunales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La institución informó que en La Araucanía un imputado fue liberado por orden judicial que luego se revirtió por un error administrativo.

En Atacama el personal evitó que se concretara una salida indebida.

Liberaciones erróneas en Temuco y Copiapó: Gendarmería apunta a tribunales
 ATON (referencial)

Expertos advierten brechas en la interoperabilidad de sistemas y llaman a fortalecer la coordinación en tiempo real entre tribunales y Gendarmería para evitar riesgos de seguridad.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El pasado 16 de febrero, dos errores administrativos en órdenes judiciales derivaron en la liberación indebida de un imputado en Temuco (luego revertida) y en un intento de salida irregular que fue detectado a tiempo en Copiapó, lo que activó alertas sobre los protocolos de control de libertades.

Según informó Gendarmería de Chile, en la Región de La Araucanía el Juzgado de Garantía de Temuco emitió una orden de libertad que se ejecutó y fue anulada horas después al detectar la equivocación, mientras que en el recinto penitenciario de Copiapó el personal institucional advirtió la inconsistencia antes de concretar la salida de un interno.

El inspector operativo de Gendarmería, coronel Mario Cid, explicó que "hemos fortalecido los protocolos vigentes respecto del otorgamiento de libertades", destacando que en Copiapó "la exhaustiva y correcta gestión del personal advirtió un error administrativo del tribunal, evitando la liberación de un interno".

En tanto, el exdirector de Gendarmería Christian Alveal advirtió que estas fallas evidencian la necesidad de "un sistema informático robusto que interopere en tiempo real con el Poder Judicial y el Registro Civil", alertando que estas fisuras "pueden ser aprovechadas por el crimen organizado", por lo que llamó a implementar soluciones urgentes para evitar nuevas liberaciones irregulares.

Desde Gendarmería reiteraron que se han reforzado las instrucciones internas para aplicar estrictamente los principios de doble control y responsabilidad en la gestión de libertades.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada