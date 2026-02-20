Liberaciones erróneas en Temuco y Copiapó: Gendarmería apunta a tribunales

El pasado 16 de febrero, dos errores administrativos en órdenes judiciales derivaron en la liberación indebida de un imputado en Temuco (luego revertida) y en un intento de salida irregular que fue detectado a tiempo en Copiapó, lo que activó alertas sobre los protocolos de control de libertades.

Según informó Gendarmería de Chile, en la Región de La Araucanía el Juzgado de Garantía de Temuco emitió una orden de libertad que se ejecutó y fue anulada horas después al detectar la equivocación, mientras que en el recinto penitenciario de Copiapó el personal institucional advirtió la inconsistencia antes de concretar la salida de un interno.

El inspector operativo de Gendarmería, coronel Mario Cid, explicó que "hemos fortalecido los protocolos vigentes respecto del otorgamiento de libertades", destacando que en Copiapó "la exhaustiva y correcta gestión del personal advirtió un error administrativo del tribunal, evitando la liberación de un interno".

En tanto, el exdirector de Gendarmería Christian Alveal advirtió que estas fallas evidencian la necesidad de "un sistema informático robusto que interopere en tiempo real con el Poder Judicial y el Registro Civil", alertando que estas fisuras "pueden ser aprovechadas por el crimen organizado", por lo que llamó a implementar soluciones urgentes para evitar nuevas liberaciones irregulares.

Desde Gendarmería reiteraron que se han reforzado las instrucciones internas para aplicar estrictamente los principios de doble control y responsabilidad en la gestión de libertades.