Exdirector de Gendarmería: El crimen organizado ve las excarcelaciones erróneas y las aprovecha

El exdirector de Gendarmería Christian Alveal se refirió a las frecuentes liberaciones erróneas de presos que, nuevamente, tienen bajo críticas a la institución penitenciaria, y alertó que esta "vulnerabilidad" la ve el crimen organizado para aprovecharla.

El jueves se conoció, en menos de 24 horas y en casos separados, la liberación equívoca de dos reos: el primero en el Centro de Justicia de Santiago -donde el sujeto usurpó la identidad de otra persona para salir- y el segundo en Viña del Mar, cuyo protagonista abandonó la cárcel sin pagar su fianza de 500 mil pesos.

Sin embargo, estas situaciones han sido frecuentes: ocho casos se han contabilizado en los últimos meses, lo que deja en la palestra a una entidad cuya reforma se tramita a raíz de la crisis penitenciaria, marcada por récords históricos de población penal y la proliferación del crimen organizado tanto en el país como al interior de las cárceles.

En este contexto, si bien las liberaciones han involucrado a delincuentes comunes, Alveal insta a frenar el fenómeno lo antes posible para evitar que se convierta en un mecanismo que pueda ser usado por el crimen organizado.

"Estamos ad portas de eso, porque esto claramente el crimen organizado lo ve. O sea, si esto ocurre, (ellos dicen) 'bueno, aprovechémoslo', porque son vulnerabilidades. Hay que entender que ellos aprovechan cualquier vulnerabilidad o fragilidad que presenten las instituciones del Estado", dijo el exdirector de Gendarmería.

"Claramente, aquí estamos colocando sobre la mesa un antecedente que da cuenta que es urgente hoy solucionarlo, porque si no, mañana no va a salir un 'NN' de la cárcel, sino un sujeto que tiene una alta condena o que lidera una organización criminal y eso va a arrastrar mucha mayor responsabilidad", afirmó.

Gobierno: "Hemos sido bastante enfáticos en señalar que aquí hay errores"

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que desde el Ejecutivo han sido "bastante enfáticos en señalar que aquí hay errores absolutamente impresentables, que los funcionarios y funcionarias de Gendarmería que participaron tienen que responder a través de sumario administrativo y, además, también se le ha pedido la remoción de sus cargos".

Asimismo, "se ha vuelto a instruir algo que nosotros incorporamos en los últimos años, que tiene que ver con el doble chequeo de las liberaciones. Es decir, no solo el funcionario que está en el tribunal o en el recinto penal tiene que chequear que se cumplen todos los requisitos, sino que tiene que haber un superior jerárquico que haga este doble chequeo", sostuvo el secretario de Estado.

"Y, por lo mismo, se pidió que esta instrucción se volviera a realizar a lo largo de todo el país, y también le pedimos a aquellos altos mandos que se encontraban de vacaciones que retornaran para que se desplegaran en todo el territorio", indicó Gajardo.