GORE Araucanía interpuso querella por ciberataque que robó información de Oficina de Partes

La Gobernación Regional de La Araucanía interpuso en Fiscalía una querella criminal por un ciberataque sufrido en sus sistemas informáticos, que resultó en la extracción de 21,4 megabytes de información.

A través de un comunicado, el ente informó que el ingreso ilícito ocurrió el domingo 1 de marzo "entre las 01:40 y 01:50 horas" mediante "una cuenta administrativa, cuya contraseña fue modificada sin autorización".

Tras ello, "el atacante accedió al servidor de intranet institucional y al sistema de Oficina de Partes, donde se registró un tráfico ilícito de datos equivalente a 21,4 MB" aproximados.

La Gobernación añadió que la IP proveniente del ciberataque ya está identificada y se ubicó en un domicilio de Temuco; y que la querella presentada apunta "en contra de quienes resulten responsables", a "esclarecer los hechos" y a deteminar "las eventuales responsabilidades penales".

Saffirio arremetió contra anterior empresa contratada que "justificó la intervención"

En esta línea, el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, afirmó que pidieron que la investigación la lleve a cabo la Brigada de Cibercrimen de la PDI y que "se tome declaración en calidad de testigos a los administradores del sistema del GORE, que recibieron las alertas de la auditoría".

Además, solicitó que declare "un gerente de la empresa Lazos Sociedad Anónima, con quien el GORE tuvo contrato hasta hace muchos años atrás y que justificó la intervención diciendo que habían sido ellos quienes habían vulnerado la seguridad informática".

"Sin embargo, no parece razonable que una empresa con la cual el GORE no tiene ningún contrato de supervisión o de mantención de sistemas informáticos ingrese subrepticiamente, sin autorización ninguna, vulnerando los sistemas, autoasignándose privilegios de alto nivel y extrayendo 21,4 megabytes de información", reprochó.