Iquique: Seis años de cárcel para sujeto que disparó contra jugadores de club deportivo

Un hombre identificado como Emison Colmenares, apodado "Peluca", fue condenado a seis años de presidio efectivo al ser hallado culpable por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados en la vía pública.

Los hechos se remontan a la tarde del 14 de abril de 2024, en calle Las Magnolias. En ese lugar, alrededor de las 18:00 horas, el sujeto sostuvo una discusión con un grupo de amigos que formaban parte del club amateur deportivo Quilmes.

Sin embargo, la situación escaló violentamente pasada la medianoche, cuando Colmenares -de nacionalidad venezolana- regresó al lugar portando un arma de fuego, amedrentó a las personas que allí se encontraban compartiendo y efectuó múltiples disparos, hiriendo a uno de ellos.

La investigación, que contó con la participación clave de funcionarios del OS9 de Carabineros, permitió recabar los testimonios y pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad del acusado.

Con estos antecedentes, el tribunal resolvió aplicar dos penas de cárcel efectiva (de tres años y un día) por los mencionados delitos.