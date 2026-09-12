"Ley Mariana": impulsan proyecto para que homicidios no prescriban

El sobreseimiento por prescripción de Ghislaine Quiroz, quien confesó el homicidio de Mariana Sepúlveda, joven de 19 años desaparecida en 2008 en Conchalí, abrió la discusión sobre los plazos establecidos por la legislación chilena para perseguir penalmente algunos delitos.

En ese contexto, el diputado Javier Muñoz (DC) impulsó una iniciativa denominada "Ley Mariana", que busca declarar imprescriptibles el homicidio, el femicidio y el parricidio.

Quiroz, de 42 años, se entregó y confesó el crimen el pasado domingo, 18 años después de la desaparición de la joven. En una primera instancia quedó bajo internación provisoria debido a su capacidad cognitiva reducida.

La defensa sostuvo que el imputado presenta problemas neurológicos tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2023, por lo que fue trasladado al Hospital de Gendarmería de Santiago 1. Durante la formalización se fijó para el 15 de octubre la audiencia en que se discutiría la eventual prescripción del delito.

Sin embargo, tras esa audiencia, la Policía de Investigaciones entregó un informe sobre los movimientos migratorios de Quiroz, el cual estableció que no había salido de Chile.

Este antecedente permitió determinar que el plazo de prescripción no había sido interrumpido, por lo que el tribunal resolvió sobreseer la causa y ordenar su libertad.

"Sufrió un accidente cerebrovascular hace tres años atrás, por lo tanto, la comunicación con él no es muy fluida en ese sentido, por lo tanto, no hay una emocionalidad muy directa o algo que poder comunicar respecto a él directamente", dijo el abogado defensor Daniel Cabezas.

El jurista añadió que la Fiscalía todavía puede impugnar la resolución.

"Estamos preparados para poder afrontar la etapa procesal que viene, que sería la instancia para poder confirmar la decisión del tribunal. Pero lo cierto es que nosotros estamos conformes en realidad con la decisión del tribunal y esperamos en realidad que la Corte de Apelaciones también entienda el criterio que el Tribunal de Garantía usó para poder decretar el sobreseimiento de la prescripción", señaló Cabezas.

Iniciativa busca declarar imprescriptibles tres delitos

La legislación chilena establece distintos plazos generales de prescripción: 15 años para los crímenes sancionados con presidio, reclusión o relegación perpetuos; 10 años para los demás crímenes; cinco años para los simples delitos, y seis meses para las faltas.

En tanto, los delitos de lesa humanidad y los delitos sexuales cometidos contra menores de edad son imprescriptibles.

En ese contexto, el diputado Javier Muñoz (DC) impulsó la denominada "Ley Mariana", iniciativa apoyada por la familia de la víctima que busca incorporar el homicidio, el femicidio y el parricidio entre los delitos que no prescriben.

"El hecho de que el autor confeso haya quedado en libertad porque el juez ha determinado la prescripción del delito, creo que nos sorprende, pero refuerza de sobremanera esta iniciativa legal que hemos presentado denominada 'Ley Mariana', en honor justamente a Mariana Sepúlveda, porque creemos que el transcurso del tiempo no puede ser un impedimento para hacer justicia", aseveró.

En una línea similar, el exdiputado Marcos Barraza (PC) planteó que "el tiempo judicial puede transcurrir, pero el daño no prescribe, menos aún frente a delitos que afectan de manera irreparable la vida de las víctimas y sus familias".

"Por eso debemos discutir seriamente la imprescriptibilidad en femicidios, parricidios y homicidios. La gravedad de estos crímenes no disminuye porque hayan pasado los años. El paso del tiempo no puede convertirse en una garantía de impunidad para quien cometió un crimen", añadió.

Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, afirmó en Cooperativa que una ampliación de los plazos de prescripción "requeriría una reforma al Código Penal de tal forma que estos plazos puedan aumentarse".

La Fiscalía aún puede recurrir contra la resolución con el objetivo de revertir el sobreseimiento. Si la decisión queda firme, la causa será cerrada definitivamente.