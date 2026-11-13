A tres años de operar y alcanzar 850 formalizaciones, equipo ECOH emprende "nuevo modelo de trabajo"

A tres años de iniciar sus operaciones, el equipo ECOH de la Fiscalía ha logrado desarrollar 850 formalizaciones y registrar más de mil causas investigadas, y ahora pretende "dar forma a un nuevo modelo de trabajo" en conjunto con la Fiscalía Supraterritorial.

De acuerdo con La Tercera, las cifras fueron dadas a conocer este viernes en el marco de un nuevo aniversario de la entidad, creada en 2023 bajo el plan Calles sin Violencia, impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026).

En lo que respecta a la Región Metropolitana, ECOH ha puesto a más de 700 imputados en prisión preventiva o internación provisoria, y ha concurrido a más de 900 procedimientos con equipos multidisciplinarios conformados por fiscales, abogados asistentes, analistas criminales y profesionales de atención a víctimas, en coordinación con las policías.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que, "hace tres años, el país enfrentaba un escenario complejo: los delitos más graves se estaban volviendo más violentos, más organizados y sofisticados".

"Entendimos que no bastaba con reaccionar caso a caso, (sino que) necesitábamos un equipo que mirara el fenómeno completo, que conectara los hechos, las personas y las estructuras criminales, y así nació ECOH, con una idea sencilla y exigente a la vez: si el crimen se organiza, la persecución también se organiza", expresó.

El desafío de hacer de ECOH y Fiscalía Supraterritorial un solo equipo

En tanto, el fiscal jefe supraterritorial subrogante, Marcelo Vargas, puso foco en "el desafío de seguir mejorando y hacer de ECOH RM y de la Fiscalía Supraterritorial un solo gran equipo, como ya se está viendo en algunas causas que hemos trabajado en conjunto".

"En tres años, la Fiscalía ECOH de la RM ha demostrado profesionalismo y resultados desplegada en terreno con profesionales especializados en el combate del crimen organizado (...). Ahora pretendemos dar forma a un nuevo modelo de trabajo que hemos llamado Fenómenos Criminales, en donde profundizaremos el análisis y trabajo de casos apoyados por la Fiscalía Supreterritorial", afirmó.

En la capital, ECOH en un comienzo dependía de la Fiscalía Metropolitana Sur, y desde julio de este año se encuentra bajo la coordinación de la fiscalía Supraterritorial, al mando del fiscal Miguel Ángel Orellana.