País | Judicial | Ministerio Público

Delegación de la Fiscalía visitó Italia para conocer su modelo antimafia y antiterrorismo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Delegación de la Fiscalía visitó Italia para conocer su modelo antimafia y antiterrorismo

Delegación de la Fiscalía visitó Italia para conocer su modelo antimafia y antiterrorismo
 ATON (Archivo)

El encuentro se enmarcó en el programa "Falcone-Borsellino", que busca consolidar la colaboración de la Fiscalía italiana con sus pares de América Latina.
El subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores de Italia, Giorgio Silli, recibió este lunes en Roma al fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, para estrechar la cooperación de ambos países en la lucha contra las mafias y el crimen organizado.

"El encuentro tiene un valor muy concreto: reforzar, a través de la cooperación, la capacidad de nuestras instituciones para responder juntas a las formas más complejas de criminalidad organizada, que hoy no conocen fronteras y se alimentan de redes y flujos transnacionales", afirmó Silli tras la reunión.

Y añadió que la colaboración judicial es un "pilar" de la política exterior italiana hacia América Latina y hacia Chile.

En concreto, el responsable italiano recibió a una delegación de la nueva Fiscalía Supraterritorial de Chile, encabezada por Valencia, en el marco del programa de cooperación técnica "Falcone-Borsellino", diseñado para consolidar la colaboración entre las fiscalías de América Latina.

El programa, financiado por la Cancillería italiana e implementado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), tiene como objetivo consolidar la cooperación entre fiscalías, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de modelos de coordinación contra la criminalidad organizada transnacional.

Durante la reunión también se abordó el apoyo institucional de Italia a la recién creada estructura chilena, que se inspira en el modelo de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo italiana.

