Doctor en derecho: El daño es irreversible, el nuevo fiscal nacional recibirá un Ministerio Público golpeado e interpelado

"El gran perjudicado de esta contienda que existe entre el Ejecutivo y el Senado es la imagen del Ministerio Público, y eso en algún minuto lo vamos a pagar bastante caro", dijo a Cooperativa el abogado Luis Cordero Vega, experto en derecho administrativo y académico de la Universidad de Chile.

Para el jurista, con las dos nominaciones fallidas para el cargo de fiscal nacional y las acusaciones cruzadas entre la Cámara Alta y el Gobierno, "el daño que se le ha hecho al Ministerio Público es relativamente irreversible".

"La persona que sea electa va a recibir un Ministerio Público muy golpeado, muy interpelado en este proceso y con una agenda de seguridad particularmente sensible", analizó el también director del centro de estudios Espacio Público en entrevista con Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

"Hasta ahora, la elección del fiscal nacional se ha transformado, más que en una decisión propia de las maneras en que toma el Congreso las decisiones, en decisiones personales. Esto explica, probablemente, que ninguno de los candidatos en la actualidad tenga una mayoría en el Congreso", planteó Cordero, urgiendo a los parlamentarios a "salir de las preferencias personales y poner el sello en las cuestiones institucionales".

"Yo creo que por eso (el proceso) ha sido algo vergonzoso... Vergonzoso fundamentalmente porque degrada las instituciones, principalmente al Ministerio Público, a los fiscales que cotidianamente tienen que enfrentar sus audiencias y, de alguna u otra manera, también al resultado de la persecución penal", señaló el profesor.

"AMBIENTE DIFÍCIL PARA NOMBRAMIENTOS DELICADOS DE 2023"

Alertó, además, que "genera un ambiente extremadamente difícil para los nombramientos que vienen el próximo año".

"El año 2023 el Senado y el Ejecutivo tienen que tener (con un procedimiento análogo) al menos cinco nombramientos que son delicados: tres ministros de la Corte Suprema -de hecho, se acaba de ir el ministro Guillermo Silva, pero también se van dos ministros progresistas de la Corte, que son Jorge Dahm y Haroldo Brito-; además, se va la fiscal de la Corte Suprema, que tiene que el mismo mecanismo de nombramiento; y al final del 2023 es el nombramiento del contralor", recordó.

En ese contexto, Cordero pidió a los poderes del Estado "tener claridad institucional, porque los vínculos se pueden terminar perjudicando de tal modo que se termine por afectar también institucionalmente ya no solo al Ministerio Público, sino que a los nombramientos que vienen, y eso sería especialmente delicado".

ARQUEOLOGÍA TUITERA SOBRE ERIKA MAIRA

Una nueva opción se sumó para el Presidente Gabriel Boric esta mañana, cuando la Corte Suprema completó la quina de candidatos a fiscal nacional con Erika Maira, actual gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

El nombre de la abogada se suma a los de Juan Agustín Meléndez, Ángel Valencia, Nayalet Mansilla y Carlos Palma.

Entre ellos el Mandatario deberá elegir un nuevo candidato a asumir la jefatura del Ministerio Público dentro de los próximos cinco días y tras ello su propuesta será sometida a votación del Senado. Para convertirse en fiscal nacional, dicho postulante debe obtener dos tercios de los votos (33), que no han conseguido Morales (31) ni Herrera (26).

Poco después de que la Suprema escogiera a Maira para llenar la quina de candidatos, comenzó a circular en redes sociales una serie de tuits antiguos escritos por ella en años pasados y dirigidos contra Gabriel Boric, Sebastián Piñera y la UDI.

Respecto del actual Mandatario, Maira realizó los mensajes cuando Boric era diputado. "Chocante lo de Boric y la polera. Macabro", escribió en enero de 2019 en relación al episodio del 2017 cuando el entonces parlamentario por Magallanes posó con una polera que tenía como imagen el rostro del exsenador de la UDI Jaime Guzmán con heridas de bala en la cabeza, haciendo alusión a su asesinato.

"Alianza por favor, no hagan el loco con Evelyn Matthei. No tiene control de impulsos y odia la maternidad, entre otras cosas. No queremos eso", dice otro de los mensajes reflotados en redes sociales y que data de julio de 2013, en plena carrera por las elecciones presidenciales de ese año.

"Tolerancia cero sobre Piñera en su crítica a los fiscales. De acuerdo con Paulsen. Qué manera de reducir el tema para sacar dividendos políticos", lanzó en junio de 2012 contra el entonces Presidente.

"Si esos tuits son verdaderos, ella no tiene ninguna posibilidad (de ser elegida), porque claramente tiene una posición política marcada y extrema. Necesitamos en el Ministerio Público a un técnico o técnica, una persona lo más apolítica posible", dijo a este respecto, al diario La Segunda, el senador RN Manuel José Ossandón.





TOHÁ: "NO VAMOS A PISAR PALITOS QUE SIGNIFIQUEN AGRANDAR EL PROBLEMA"

"Acá hay una parte del Senado que cree que esto es al revés, que ellos deciden quién es el mejor nombre y se lo imponen al Presidente de la República. Las personas que creen que así debe funcionar el sistema no han entendido la lógica que tiene", afirmó esta mañana, en diálogo con Radio Universo, la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Más tarde, tras participar de una inspección a una destrucción masiva de armas, añadió: "Yo creo que nadie puede estar conforme con dos ocasiones en que el nombre propuesto con estos dos filtros previos (la Corte Suprema y el Presidente de la República) no se apruebe".

"Las instituciones estamos para resolver los problemas, no para expresar estados de ánimo. Entonces, la tarea nuestra -más allá de que no estemos conformes- es a resolver el problema. En eso vamos a seguir y no vamos a pisar palitos que signifiquen agrandar el problema", señaló la secretaria de Estado, expresidenta del PPD.