Fiscalía Oriente propuso abrir oficinas auxiliares en comunas donde no tiene presencia

La Fiscalía Metropolitana Oriente propuso este viernes abrir oficinas auxiliares en aquellas comunas donde no tiene presencia, como una forma de facilitar el acercamiento de las personas para realizar denuncias.

El fiscal Manuel Guerra se reunió esta mañana con los alcaldes de las nueve comunas que conforman esa división territorial y expuso cifras en materia de seguridad: hasta agosto se registró un aumento de seis por ciento en tres tipos de delitos en comparación al año anterior, entre ellos el robo con violencia, el que más aumentó (32 por ciento).

En ese marco, "nosotros hemos traído una propuesta, que la hemos conversado con los alcaldes de aquellas comunas donde no tenemos físicamente fiscalías, de instalar oficinas de atención auxiliar, para poder acercar la Fiscalía a las comunas para que las personas puedan hacer sus denuncias, aportar antecedentes, sin tener que desplazarse muchas veces con personas que no tiene recursos, con mucho adulto mayor, que no tienen como desplazarse hasta los lugares donde tenemos instalada la Fiscalía", explicó.

"Tenemos esa disposición, hay una excelente disposición de las alcaldesas y alcaldes, y creemos que sería algo señero para el Ministerio Público", subrayó el persecutor.

El Fiscalía Oriente se divide administrativamente en seis fiscalías locales: de las Condes, Ñuñoa, La Florida y Peñalolén Macul, además de la de Alta Complejidad y la de Delitos Flagrantes y Primeras Diligencias.

Junto a otros alcaldes estamos analizando últimas cifras delictuales, para buscar las mejoras conjuntas que necesitamos con las policías y @FiscaliadeChile. Hemos solicitado también mayor colaboración de dueños de centros comerciales y grandes tiendas para reducir hurtos.

A esta hora el fiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra aborda temas de seguridad con los alcaldes de La Reina, Vitacura, Peñalolen, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Ñuñoa y Macul

"Clasismo" policial y el "ñuñoazo"

En tanto, algunos alcaldes instaron a dar vuelta la página sobre algunas polémicas, como el supuesto "clasismo" policial en el combate de la delincuencia, que acusó hace unos meses el alcalde de Puente Alto, Germán Codina.

"No estoy de acuerdo con las declaraciones del alcalde Codina en ese sentido, es ridículo pensar que la dotación de Carabineros y las policías en general tiene relación solo con el número de habitantes", comentó Felipe Guevara (RN), alcalde de Lo Barnechea, del sector oriente del Gran Santiago.

Lo propio hizo el alcalde de La Florida, el ex UDI Rodolfo Carter, a propósito de la controversia de la timonel de ese partido, Jacqueline van Rysselberghe, quien aseguró que la Fiscalía es el "brazo armado de la izquierda", a raíz del "ñuñoazo" del ahora ex subdere Felipe Salaberry.

"Yo tengo la evidencia de que siempre con la Fiscalía Oriente hemos tenido una muy buena relación, objetiva, con todos los alcaldes y alcaldesas", afirmó Carter.

Sobre el caso Salaberry se le preguntó a la salida de la reunión al alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, pero se retiró sin dar declaraciones.

Por su parte, el fiscal Guerra, que la semana pasada anunció la apertura de una investigación de oficio por tráfico de influencia contra el ex subsecretario de Desarrollo Regional, dio que también citará a declarar a la hermana de éste, Iris Salaberry, y a todos los involucrados en el "ñuñoazo".