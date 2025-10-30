Mujer recibirá $10 millones de indemnización por acoso laboral en San Antonio

Una conductora encargada del traslado de pacientes será indemnizada con 10 millones de pesos tras ganar un juicio laboral contra la empresa Esachs Transportes S.A., luego de denunciar haber sufrido acoso por parte de un compañero durante más de un año en San Antonio.

El caso comenzó en marzo de 2023, cuando Paulina Yévenes ingresó a la empresa para trasladar pacientes desde la Región de Valparaíso hasta Santiago. Según su testimonio, desde el primer día recibió malos tratos por parte de dos colegas mayores, quienes la insultaban, se burlaban de ella y la descalificaban con expresiones ofensivas, evitando incluso llamarla por su nombre.

Pese a que la trabajadora presentó denuncias internas, la única medida adoptada fue una carta de amonestación sin consecuencias reales. En marzo de 2024 se realizó una mediación donde se acordó separarlos laboralmente, pero el compromiso no se cumplió.

Incluso después de que la Dirección del Trabajo advirtiera que uno de los sujetos representaba "un peligro para todo el equipo", la compañía no actuó hasta fines de 2024, cuando finalmente lo despidió. Para entonces, la afectada ya había optado por el autodespido, afectada por la ansiedad y el estrés derivados del acoso.

El caso llegó a tribunales y finalmente este mes el Tribunal del Trabajo de Valparaíso determinó que Esachs vulneró su derecho a la integridad física y psíquica, y ordenó a la compañía pagarle una indemnización de 10 millones de pesos, además de enviarle una carta formal de disculpas.

"Perdí la confianza y la seguridad, pero sigo en pie", expresó la trabajadora a LUN, quien actualmente se desempeña como despachadora en una agencia de aduanas.

Por su parte, la empresa anunció que apelará la resolución.