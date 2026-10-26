Presidenta de la Suprema y caso licencias: "Dije 'aquí no hay ningún juez o jueza', pero me equivoqué"

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reconoció haberse equivocado al creer, en un principio, que "no había ningún juez o jueza" implicado en el escándalo del mal uso de licencias médicas.

El Pleno del máximo tribunal desarrolló una jornada de reflexión en torno a tres materias: la proliferación de los recursos de protección y la posterior sobrecarga en los tribunales, la definición de criterios para implementar el uso de la IA en el Poder Judicial (PJ) y el cumplimiento de sentencias del CIDH que afectan fallos nacionales ya firmes.

Sin embargo, Chevesich también fue consultada por el nuevo informe de Contraloría que reveló el mal uso de licencias médicas por parte de diversos funcionarios públicos, entre ellos los pertenecientes al PJ.

Ante ello, la líder de la Suprema precisó que el listado contralor comprende "de mayo de 2025 a julio de este año. Se trajo al Pleno, que dispuso enviar los antecedentes al fiscal judicial para que cruce los datos y pueda detectar quiénes son funcionarios del Poder Judicial", agregó.

Esto, "para luego enviarlo a las Cortes de Apelaciones respectivas para su investigación. Esperamos que así sea y que se haya asumido que las licencias médicas son reposos para hacerse efectivos dentro del territorio nacional, no afuera", dijo Chevesich.

Posteriormente, sinceró: "Mira, cuando apareció el primer listado de la contralora (Dorothy Pérez), yo dije 'aquí no hay ni un juez ni una jueza'. Pero bueno, me equivoqué".

Hasta ahora, la Corte Suprema ha expulsado a 15 jueces por viajar fuera del país durante períodos de reposo médico, mientras que todavía permanecen pendientes cinco casos; entre ellos, el del polémico magistrado Daniel Urrutia.

IA podrá usarse en tareas preparatorias o de apoyo, pero no reemplazará a jueces

Respecto a los ingresos de los recursos de protección, Chevesich explicó que disminuyeron los relacionados con las alzas de los planes de salud, pero aumentaron los relativos a otros asuntos.

Ante esta sobrecarga en las Cortes de Apelaciones y en la propia Suprema, el Pleno solicitará información a los tribunales del país y buscará unificar los criterios utilizados para declarar admisibles este tipo de acciones.

En cuanto al uso de la IA en el PJ, el máximo tribunal prepara 13 principios, entre ellos la supervisión humana, la transparencia, la no discriminación y la seguridad en la información.

Además, definió que la herramienta podrá ser utilizada en tareas preparatorias o de apoyo, pero no podrá reemplazar a los jueces en la valoración de las pruebas, en la decisión de sentencias ni en su fundamentación. Su uso indebido, además, podría generar responsabilidades disciplinarias en los magistrados.