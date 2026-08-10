Presidio perpetuo para condenado por forzar a mujeres y niñas a enviarle registros íntimos

El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó la sentencia de presidio perpetuo calificado contra José Pérez Fuentealba, condenado por 66 delitos de carácter sexual cometidos en contra de 47 víctimas a través de redes sociales.

El Ministerio Público determinó que, entre 2018 y 2024, el sujeto contactó a decenas de mujeres y adolescentes utilizando perfiles falsos en Facebook con nombres femeninos, en los que además se hacía pasar por estudiante de masoterapia.

Acto seguido, les pedía fotografías de diversas zonas del cuerpo para un supuesto trabajo de la universidad, por las cuales incluso ofrecía dinero a cambio.

Para generar confianza entre sus víctimas, les pasaba imágenes de otras mujeres que presuntamente habían participado para ayudarlo con su tarea.

Una vez que accedían a enviar las fotos, Pérez Fuentealba las amenazaba con hacer público tanto el material como sus antecedentes personales, y a cambio de mantener ambas cosas en privado, las forzaba a mandarle videos de connotación sexual.

El tribunal estimó que los delitos de abuso sexual sin contacto, abuso sexual agravado, producción de material de explotación sexual infantil y amenazas fueron suficientemente acreditados para fijar la pena más grave contemplada en la ley chilena.

Tras la audiencia de este lunes, la fiscal Metropolitana Oriente, Lorena Parra, reflexionó: "Estos delitos sexuales se cometieron a través de redes sociales. Entonces, queremos dejar un mensaje claro y contundente: es cierto que las redes sociales pueden ser una herramienta de uso extraordinario, pero a veces son utilizadas por personas que solo quieren dañar, engañar, manipular o vulnerar a otros".

"Es por ello que debemos promover un uso seguro, serio y responsable de las redes sociales, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes", emplazó la persecutora.