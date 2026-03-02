Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.8°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Inauguran nuevo edificio del Servicio Médico Legal

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las autoridades inauguraron el nuevo edificio que concentrará las dependencias del Servicio Médico Legal, ubicado en calle Isabel Riquelme, en la comuna de Santiago. El recinto, de más de 24 mil metros cuadrados, permitirá integrar en un solo espacio las distintas áreas que actualmente funcionan por separado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados