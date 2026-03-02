Inauguran nuevo edificio del Servicio Médico Legal
Publicado:
Fotos Destacadas
Masiva protesta de comités de vivienda generó congestión en la Alameda
Los "therians" y el árbitro protagonizan los memes del Superclásico
Presidente Boric llegó a Juan Fernández tras un día y medio de navegación
Fotos Recientes
Inauguran nuevo edificio del Servicio Médico Legal
Los "therians" y el árbitro protagonizan los memes del Superclásico
Masiva protesta de comités de vivienda generó congestión en la Alameda
Las autoridades inauguraron el nuevo edificio que concentrará las dependencias del Servicio Médico Legal, ubicado en calle Isabel Riquelme, en la comuna de Santiago. El recinto, de más de 24 mil metros cuadrados, permitirá integrar en un solo espacio las distintas áreas que actualmente funcionan por separado.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados