Una protesta de comités de vivienda, que sumó a cerca de mil personas y fue encabezada por agrupaciones del Movimiento Solidario Vivienda Digna, generó congestión en el tránsito del centro de Santiago en el primer día hábil de marzo.

La movilización comenzó alrededor de las 7:30 horas en dirección al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Los manifestantes acusan una reducción de 40 mil a menos de 20 mil en los subsidios DS49, beneficio que permite a familias adquirir o construir viviendas de hasta 950 UF (aproximadamente 37 millones de pesos) sin necesidad de crédito hipotecario.

El principal impacto vial se concentró en el eje Alameda, especialmente el tramo entre Los Héroes y Universidad de Chile, donde el tránsito fue suspendido de manera momentánea debido al avance de la marcha.

LEER ARTICULO COMPLETO