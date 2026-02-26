Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago27.9°
Humedad15%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de U. de Chile para el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Esta es la formación que prepara el técnico Francisco "Paqui" Meneghini en Universidad de Chile para el Superclásico ante Colo Colo, que está programado para el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados