La formación de U. de Chile para el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental
Esta es la formación que prepara el técnico Francisco "Paqui" Meneghini en Universidad de Chile para el Superclásico ante Colo Colo, que está programado para el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental
