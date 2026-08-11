Casinos cuestionaron licitaciones que terminaron desiertas en Iquique y Viña del Mar

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) recibió las ofertas técnicas y económicas para la operación de casinos en "los cupos disponibles para las comunas de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón".

Sin embargo, "no se presentaron proyectos postulantes para las comunas de Iquique y Viña del Mar", lo que obligará a abrir nuevos procesos.

En el caso de Coquimbo y Pucón no hubo competencia, porque a cada plaza se presentó solamente un oferente: Casino de Juegos de Coquimbo S.A. y Casino Volcán Pucón S.A., respectivamente.

Así, la SCJ ahora deberá evaluar las ofertas durante un plazo máximo de 120 días, para definir si se otorgan o no las licencias de explotación.

Críticas desde operadores

A través de comunicados, las empresas Marina del Sol y Dreams expresaron sus reparos al proceso, que -afirman- debe sus escasos resultados a los problemas que contenían las bases económicas.

"La escasa participación en las licitaciones de Pucón, Coquimbo, Viña del Mar e Iquique evidencia la falta de competencia efectiva en un proceso que Marina del Sol advirtió oportunamente", dijo la firma que explota los casinos de Calama, Chillán, Talcahuano y Osorno.

Para la empresa, "este resultado no constituye un hecho aislado, sino una nueva demostración de que el modelo de licitación implementado a partir de 2015 presenta fallas estructurales de diseño", y que da cuenta de "la necesidad urgente de revisar el marco regulatorio y los mecanismos de adjudicación, con el objetivo de restablecer procesos verdaderamente competitivos".

En tanto, Dreams apuntó que "las bases técnicas de las licitaciones de permisos de operación de los casinos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón imponían condiciones excesivamente gravosas sin justificación, y por tanto no promovían la competencia".

En Iquique, "las condiciones exigían que al término del permiso todas las obras quedaran como propiedad de la municipalidad, sin derecho a indemnización alguna, con lo que la inversión se transformaba en costo hundido no recuperable", mientras que en Viña del Mar a la oferta económica de 394.000 UF anuales, a lo que se agregaba el mejoramiento integral de la Avenida Perú por hasta 120.000 UF, además de la exigencia de continuidad laboral de la dotación al 100%", reseñó la firma que hoy opera casinos en Iquique, Mostazal, Maule, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Coyhaique y Punta Arenas