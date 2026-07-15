Funcionó la presión del SII: 25 sitios de apuestas se registraron para pagar IVA
Luego de que el lunes el organismo alertara que ninguna empresa había cumplido con el trámite, ahora reveló la lista de direcciones web validadas.
Luego de que el lunes el organismo alertara que ninguna empresa había cumplido con el trámite, ahora reveló la lista de direcciones web validadas.
Hasta la tarde del pasado lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no registraba ninguna casas de apuestas online con sede en el extranjero, pero operando en Chile, inscrita para el inicio del pago de IVA Digital, de acuerdo a una nueva resolución que cambió la aproximación del organismo ante este cuestionado rubro.
Pero este miércoles el mismo SII reveló que "solo en un día" ya hay 25 direcciones electrónicas inscritas, propiedad de 19 empresas, en su base de datos para el pago del impuesto al valor agregado.
Además, Impuestos Internos dio a conocer la lista de sitios de apuestas en línea que tienen movimiento en el país, pero que al no concurrir a esta declaración quedarán en la zona de fiscalización a través del tercero que presta el servicio de pago.
"La Resolución N° 94 establece la nómina de plataformas a las que se les aplicará cambio de sujeto respecto de este impuesto, en base a la información que recibe de entidades bancarias, no bancarias y operadores de medios de pago. Bajo este esquema, será la operadora del medio de pago la responsable de retener el 19% de IVA en cada transacción y enterarlo mensualmente en arcas fiscales", enfatizó.
Es decir, será responsabilidad de la plataforma a través de la cual los apostadores depositan su dinero -por ejemplo Webpay, bancos, tarjetas como Match o de casas comerciales- pagar el IVA Digital.
Las plataformas inscritas son:
En tanto, el SII dijo que pudo identificar, a través de la información de tarjetas de débito, crédito y prepago, entre otras, qué plataformas de apuestas operan en el país sin inscripción y sujetas al pago vía tercero, siendo estas:
"El servicio procederá a revisar la información entregada por las plataformas en el proceso de inscripción. Una vez confirmada, el paso siguiente es analizar que las declaraciones y pagos del IVA Digital realizados sean los que corresponden a cada una de estas plataformas de apuestas en línea", agregó un comunicado.
Según la subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, "con la información que estamos recibiendo podremos monitorear la inscripción y controlar el correcto pago de este impuesto por parte de estas plataformas, a través de procesos automatizados, diseñados y construidos con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la mayor recaudación directa que se aplicará a partir de la aplicación de este impuesto".