Funcionó la presión del SII: 25 sitios de apuestas se registraron para pagar IVA

Hasta la tarde del pasado lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no registraba ninguna casas de apuestas online con sede en el extranjero, pero operando en Chile, inscrita para el inicio del pago de IVA Digital, de acuerdo a una nueva resolución que cambió la aproximación del organismo ante este cuestionado rubro.

Pero este miércoles el mismo SII reveló que "solo en un día" ya hay 25 direcciones electrónicas inscritas, propiedad de 19 empresas, en su base de datos para el pago del impuesto al valor agregado.

Además, Impuestos Internos dio a conocer la lista de sitios de apuestas en línea que tienen movimiento en el país, pero que al no concurrir a esta declaración quedarán en la zona de fiscalización a través del tercero que presta el servicio de pago.

"La Resolución N° 94 establece la nómina de plataformas a las que se les aplicará cambio de sujeto respecto de este impuesto, en base a la información que recibe de entidades bancarias, no bancarias y operadores de medios de pago. Bajo este esquema, será la operadora del medio de pago la responsable de retener el 19% de IVA en cada transacción y enterarlo mensualmente en arcas fiscales", enfatizó.

Es decir, será responsabilidad de la plataforma a través de la cual los apostadores depositan su dinero -por ejemplo Webpay, bancos, tarjetas como Match o de casas comerciales- pagar el IVA Digital.

Las plataformas inscritas son:

Betsala B.V., con betsala y playsala punto com

W&C N.V., con latamwin punto online -dos veces-, winchile y pokerenchile punto com

Ingus Bridge Corp, con juegaenlineachile punto com

Bettingiscool, con bettingiscool punto com

Leontodo N.V., con fortunazo punto cl

Gladia N.V., con jugabet punto cl

Logflex MT Limited, con cl.novibet punto com

Skill On Net LTD., con skillonnet punto com

Novawave Technology N.V., con state77 y cl.bet7k punto com

1XBET, con 1xbet punto com

S3 Tech N.V., con estelarbet punto cl

Betway Limited, con betway punto com

Polar Limited, con coolbetchile punto com

Baytree Interactive Limited, con baytreeinteractive punto com

Overcooked LTD., con epicbet y respin punto com

418SERVICES B.V., con 418services punto com

Kaizen Gaming International Limited (Betano), con kaizengaming punto com

VS Services LTD., con doradobet punto com

Netplay Malta Limited, con betsson1001 punto com

En tanto, el SII dijo que pudo identificar, a través de la información de tarjetas de débito, crédito y prepago, entre otras, qué plataformas de apuestas operan en el país sin inscripción y sujetas al pago vía tercero, siendo estas:

bet365 stars 1win.com electraworks thelotter pokerstars ggpoker betcris leovegas roobet

"El servicio procederá a revisar la información entregada por las plataformas en el proceso de inscripción. Una vez confirmada, el paso siguiente es analizar que las declaraciones y pagos del IVA Digital realizados sean los que corresponden a cada una de estas plataformas de apuestas en línea", agregó un comunicado.

Según la subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, "con la información que estamos recibiendo podremos monitorear la inscripción y controlar el correcto pago de este impuesto por parte de estas plataformas, a través de procesos automatizados, diseñados y construidos con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la mayor recaudación directa que se aplicará a partir de la aplicación de este impuesto".