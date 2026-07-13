SII: ninguna casa de apuestas online se ha registrado para pagar IVA

El Servicio de Impuestos Internos (SII) precisó la forma en que se calculará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios de apuestas, juegos de azar y casinos que operan desde fuera de Chile, "en un contexto en que el crecimiento de este tipo de negocios es un hecho visible para la ciudadanía, reflejado en la publicidad que estas empresas despliegan en vías públicas, equipos deportivos y medios de comunicación".

No obstante, remarcó que -pese a la resolución del pasado 2 de junio- "hasta hoy lunes 13 de julio, ninguna plataforma de apuestas online se ha inscrito para dar cumplimiento a esta exigencia".

Por ello, la entidad anunció que desde el 15 de julio habrá una fiscalización a las plataformas que no se inscriban voluntariamente en el nuevo registro y la obligación relativa al IVA -a través del cruce de datos bancarios y no bancarios- será responsabilidad "del medio de pago", reteniendo el 19% "en cada transacción y enterarlo mensualmente en arcas fiscales".

"Este mecanismo de fiscalización se sustenta en la experiencia acumulada desde 2021, año en que comenzó a aplicarse el IVA a los Servicios Digitales prestados por plataformas extranjeras, lo que ha permitido al SII identificar, a través de la información de tarjetas de débito, crédito y prepago, entre otras, qué plataformas de apuestas operan en el país", dijo el servicio.

Sobre el cobro en detalle, el SII explicó que "la base imponible del IVA se determinará según la contraprestación efectivamente realizada, es decir, considerando los montos apostados por personas domiciliadas en Chile, salvo cuando la plataforma cuenta con información que permite acreditar fehacientemente ante el SII los premios entregados: en ese caso, la base imponible corresponderá al monto apostado menos el valor pagado por concepto de premios. A la base imponible determinada de acuerdo con dichos mecanismos se le aplicará la tasa del 19% que afecta a estas operaciones".

Finalmente, Impuestos Internos hizo pública una lista de casas de apuestas online "que operaron en Chile durante 20252 y "que en su conjunto registraron más de 4 millones de transacciones".